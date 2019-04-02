Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş halka seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ve resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş Ankara'da halka seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bütün ilçe başkanlarımız 24 saat sandık başındalar. Bizim belediye başkanlarımız asla ayrımcılık yapmayacaklar." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı aileleriyle beraber kabul etti. Kabulde, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da hazır bulundu.

PARTİ OTOBÜSÜNÜN ÜSTÜNDEN HALKA SESLENDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye başkan adaylarıyla parti otobüsünün üzerinden genel merkez önünde toplanan partililere seslendi.

"Güzel günler göreceğiz hiç kimsenin endişesi olmasın." diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Bir yola çıktık, mücadele yaptık, kavgasız bir mücadele, gerilimsiz bir mücadele. Bizim mücadelemiz demokrasi, hak, hukuk, adalet mücadelesiydi." ifadesini kullandı.

Hem kendisinin hem de belediye başkan adaylarının hiçbir zaman kırıcı bir dil kullanmamaya özen gösterdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun, "İstanbul'u alırsam 16 milyon kişinin oyunu almış gibi kazandığımı kabul edeceğim" dediğini aktardı.

"ÇALIŞANLAR 1'İNDEN İTİBAREN 2 BİN 200 LİRA AYLIK ALACAK"

Mansur Yavaş'ın da aynı şeyi Ankara için söylediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Felsefemiz bu, düşüncemiz bu. Ayrımcılıktan değil, beraber olmaktan yanayız. Kavgadan değil, huzurdan ve barıştan yanayız. Ankara'yı da İstanbul'u da Antalya'yı da Mersin'i de Adana'yı da böyle yöneteceğiz. Türkiye'nin en önemli 11 büyükşehir belediyesini böyle yöneteceğiz. İnsan sevgisiyle, birlikte yöneteceğiz. Tabii başkanlar bize söz verdiler, bizler o sözlerin takipçisi olacağız. Onlar beraber, huzur içinde bir kenti yönetecekler. Bütün kentin sahibi olacaklar, o kentte Allah'ın izni ve onların çalışmalarıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Göreceksiniz her evde huzur, her evde bereket olacak, göreceksiniz o kentin mahallelerinde, caddelerinde, sokaklarında insanlar huzur içinde gezecekler. Göreceksiniz o kentin çocukları, anneleri, çalışan kadınları mutlu olacak. Göreceksiniz belediyelerde çalışan asgari ücretliler, ayın birinden itibaren net 2 bin 200 lira aylık alacaklar. Verdiğimiz sözleri aşama aşama tutacağız ve bunların tamamını hayata geçireceğiz."

Yeni seçilen bütün belediye başkanlarına selam ve sevgilerini gönderdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim belediye başkanlarımız oy versin vermesin asla ve asla ayrımcılık yapmayacaklar. Bütün kenti kucaklayıp, barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü getirecekler" dedi.

EKREM İMAMOĞLU DA KONUŞTU

Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu ise Ankara'da olmasının birkaç değerli sebebi olduğuna değindi.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettiğini hatırlatan İmamoğlu, çok büyük başarılara imza atacağına inandığını söylediği Mansur Yavaş'ı kutlamaya geldiğini, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete geldiğini ifade etti.

"NE ANKARA'DA NE İSTANBUL'DA; SEÇİMİN KAYBEDENİ YOK"

"Gülelim, gerçekten gülelim, bütün Türkiye gülsün. Bu sandık Türkiye'nin hayrına bir sandıktır, Türkiye'yi buluşturan bir sandıktır. Bu sandık çok değerli, bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Ne Ankara'da ne İstanbul'da bu sandığın gerçekten kaybedeni yoktur. Bu bir uzlaşma seçimidir, barışma seçimidir. Barışmanın ötesinde sevgiyle, saygıyla dayanışmanın seçimidir. Ayrılıkçılığı bir kenara iten, bugün itibariyle, partilerinden, yaşam biçimlerinden ya da verdikleri oydan dolayı bir birlerine selam vermeyen insanların, bir birlerine selam verme seçimidir. Göreceksiniz hem değerli başkanımız Mansur Yavaş hem ben bütün toplumu barıştırma konusunda tecrübelerimizi paylaşacağız ve yerel yönetimde çok büyük örneklere imza atacağız, hepinize söz veriyorum." Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'ya "Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye imzaladığı hatırlatıldı. İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı bir karar var, bizim elimizde veriler var. İnancımız bu yönde. Bu şekilde davranmayı istemezdim ama bütün İstanbul'un her köşesine 3 gündür afiş asan anlayışa gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir. Mazbatayı da bekliyorum." Ekrem İmamoğlu, "AK Parti'nin İstanbul'da seçim sonuçlarına yaptığı itirazın" sorulması üzerine, "Bazı yerlerde yapılan itirazların reddedildiği konusunda bilgiler aldık. İyi olacak." dedi. (HABER MERKEZİ)

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