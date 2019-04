Onur Yaser Can davasında iki polise hapis cezası istendi

Karakolda polisler tarafından işkence görmesinin ardından yaşamına son veren ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can'ın gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları iddia edilen Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli iki polisin yargılandığı dava görüldü. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı iki polisin, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Resmi belgeyi bozmak” suçlarından 6 yıldan 15,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'üncü celsesi görülen davaya, baba Mevlüt Can ve kızı Ezgi Sevgi Can ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polisler ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada konuşan Can ailesinin avukatlarından Ercan Kanar bir önceki celsede dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildiğini anımsatarak, belirlenen bilirkişinin mesleğinin belirtilmediğini aktardı.

Karakolda polisler tarafından işkence görmesinin ardından yaşamına son veren Onur Yaser Can'ın babası Mevlüt Can (solda), kardeşi Ezgi Sevgi Can (sağda) Fotoğraf: DHA

AVUKAT ERCAN KANAR SUÇ DUYURUSU İSTEDİ

Avukat Ercan Kanar, “Kendi araştırmalarımız sonucu tayin edilen bilirkişinin emniyet mensubu olduğunu öğrendik. Böyle bir dosyada emniyetten bilirkişi tayin edilmesi doğru değildir” dedi. Ayrıca Kanar dosya kapsamında iki polisin yargılandığını anımsatarak, olay tarihinde narkotik şubede görevli sorumlu polis şeflerinin de yargılanması gerektiğini aktararak onlar hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını istedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Onur Yaser'in bırakılmasından yaklaşık 13 saat sonra tutanaklarda değişikliklerin düzenlendiği kaydedilerek olay tarihinde görevli polisler Salih Bahar ve Soner Gündoğdu’nun “Resmi belgede sahtecilik” ve “Resmi belgeyi bozma” suçlarından 6 yıldan 15 yıl 6 aya kadar hapislerini talep etti.

“GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

Ercan Kanar, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek sanıkların "Resmi belgede sahtecilik" suçundan daha ağır şekilde cezalandırılmasını ve sanık polislerin amirleri ve diğer görevliler hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Narkotik Şube'ye yazı yazılarak bilgisayarın hangi görevliler tarafından kullanıldığı, katılanlar avukatının suç duyurusunda bulunulması talebinin hükümle birlikte karara bağlanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında ceza artırımı olabileceğinden ek savunmalarının alınması için haklarında zorla getirilmeleri için yazı yazılmasına ve son savunmalarını yapmaları için de süre veren heyet duruşmayı erteledi. (İstanbul/DHA)