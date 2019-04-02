02 Nisan 2019 15:25
Son Güncellenme Tarihi: 03 Nisan 2019 18:11

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu 15 ilçede geçersiz oylar; Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

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İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

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    AKP ilçe örgütlerince ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurulları harekete geçti.

    İSTANBUL'DA 15 İLÇEDE GEÇERSİZ, 3 İLÇEDE TÜM OYLAR YENİDEN SAYILACAK

    Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

    Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

    OYLARIN TAMAMININ SAYILACAĞI İLÇELER

    - ÇATALCA (Mevcut başkan CHP’li)

    AKP: Mesut Üner - % 51,75 (25 bin 199 oy)

    CHP: Cem Kara - % 46,43 (22 bin 612 oy)

    Geçersiz oy: 1 bin 835

    - SİLİVRİ (Mevcut başkan CHP’li)

    MHP: Volkan Yılmaz - % 46,78 (46 bin 740 oy)

    CHP: Özcan Işıklar - % 43,97 (43 bin 933 oy)

    Geçersiz oy: 5.157

    -  KARTAL (Mevcut başkan CHP’li)

    CHP: Gökhan Yüksel - % 51,17 (147 bin 587)       

    AKP: Ebubekir Taşyürek- % 46,22 (133 bin 325 oy)

    Geçersiz oy: 7.607

    GEÇERSİZ OYLARIN SAYILACAĞI İLÇELER

    - KÜÇÜKÇEKMECE (Mevcut başkan AKP’li)

    CHP: Kemal Çebi - %50,97 (223 bin 834 oy)

    AKP: Temel Karadeniz - %45,22 (198 bin 564 oy)

    Geçersiz oy: 13 bin 203

    - BEYOĞLU (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Haydar Ali Yıldız - %49,86 (65 bin 156 oy)

    CHP: Alper Taş - %43,99 (57 bin 487 oy) 

    Geçersiz oy: 4 bin 265

    - BAŞAKŞEHİR (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Yasin Kartoğlu - %54,75 (11 bin 49 oy)

    CHP: Abdulhadi Akmugan - %36,75 (79 bin 250 oy)

    Geçersiz oy: 7 bin 274

    - MALTEPE (Mevcut başkan CHP’li)

    CHP: Ali Kılıç - % 52,74 (157 bin 441 oy)

    MHP: Ahmet Baykan - % 42,87 (127 bin 970 oy)

    Geçersiz oy: 11 bin 194

    - BÜYÜKÇEKMECE (Mevcut başkan CHP’li)

    CHP: Hasan Akgün - % 50,34 (72 bin 853 oy)

    AKP: Mevlüt Uysal  - %47,45 (68 bin 671 oy)

    Geçersiz oy: 3 bin 335

    - ÇEKMEKÖY (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Ahmet Poyraz - % 42,92 (62 bin 134 oy)

    CHP: Seyfettin Yıldırım - % 32,23 (46 bin 662 oy)

    Geçersiz oy: 5 bin 57

    - EYÜPSULTAN (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Deniz Köken - % 49,11 (112 bin 330 oy)

    CHP: Emel Bilenoğlu - % 47,40 (108 bin 412 oy)

    Geçersiz oy: 6 bin 333

    - FATİH (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Ergün Turan - % 53,03  (113 bin 983 oy)

    CHP: Soner Özimer - % 36,08  (77 bin 548 oy)

    Geçersiz oy: 4 bin 196

    - TUZLA (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Şadi Yazıcı - % 50,52 (74 bin 227 oy)          

    CHP: Selim Gürsoy - % 46,22 (67 bin 912 oy)       

    Geçersiz oy: 7 bin 618

    - SARIYER (Mevcut başkan CHP’li)

    CHP: Şükrü Genç - % 55,97 (114 bin 810 oy)

    AKP: Salih Bayraktar - % 41,45 (85 bin 035 oy)

    Geçersiz oy: 5 bin 367

    - ATAŞEHİR (Mevcut başkan AKP’li)

    CHP: Battal İlgezdi - % 51,39 (129 bin 283 oy)

    AKP: İsmail Erdem - % 45,11 (113 bin 501 oy)

    Geçersiz oy: 7 bin 373

    - BEYKOZ (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Murat Aydın - % 49,16 (74 bin 805 oy)

    CHP: Coşkun Tosun - % 36,72 (55 bin 872 oy)

    Geçersiz oy: 5 bin 000

    - ŞİLE (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: İlhan Ocaklı - %54,37 (13 bin 680 oy)

    İyi Parti: Rahmi Çakar - %33,45 (8 bin 416 oy)

    Geçersiz oy: 1 bin 047

    - BAYRAMPAŞA (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: Atila Aydıner - % 49,29 (80 bin 719 oy)

    CHP: Remzi Albayrak - % 44,57 (72 bin 998 oy)   

    Geçersiz oy: 4 bin 910

    - ÜMRANİYE (Mevcut başkan AKP’li)

    AKP: İsmet Yıldırım - % 54,57 (215 bin 857 oy)   

    CHP: Cafer Aktürk - % 37,51 (148 bin 391 oy)

    Geçersiz oy: 12 bin 366

    31 Mart gecesinden bu yana İstanbul ve Ankara sonuçlarına dair tartışmalar sürerken AKP, İstanbul'da 39 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. AKP, Ankara'da ise 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına ve 3 bin 217 sandıkta seçim sonuçlarına itirazda bulundu. CHP de İstanbul'da 22 ilçede sonuçlara itiraz etti. CHP, İstanbul'da 12 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP ile İYİ Partinin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79  (4 milyon 169 bin 987) ile seçimi kazandı. AKP ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 ile (4 milyon 146 bin 042) ikinci oldu. Aradaki fark 23 bin 945 olmuştu.

    AKP'DEN İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE İTİRAZ

    AKP 39 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, maddi hatalar ve usulsüzlükler gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söylerek seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu ileri sürdü.

    Muhtarlık pusulaları ile ilgili dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını söyleyen Şenocak, "Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

    Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 no'lu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz." 

    "Geçici sonuçlara göre Cumhur İttifakı 181 meclis üyeliği, Millet İttifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi meclis üyeliğinde aşırı fark olmasına rağmen büyükşehir oylarındaki mevcut durum elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşturmaktadır."

    "İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur."

    CHP 12 İLÇEDE OY SAYIM KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

    CHP, ilçe seçim kurullarının 12 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik aldığı karara itiraz etti. Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik kararın kaldırılması istendi.

    AA'nın verdiği bilgiye göre, AKP ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar değerlendirildi. İlçe seçim kurulları, Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye'de geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması, Çekmeköy'de de oy cetvellerinin incelenmesine karar verildi.

    Bu karar üzerine CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, ilçe seçim kurulları kararlarının kaldırılmasını istedi. Çatalca İlçe Seçim Kurulu'nun oy torbalarının açılarak tüm oyların sayılması kararına da itiraz edildi.  

    14.45 İTİBARİYLE OY FARKI 20 BİN 520

    Eren Aksoyoğlu'nun Twitter'dan aktardığına göre geçersiz oyların sayımı sonucunda 14.45 itibariyle geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 79.

    İmamoğlu'nun oy oranının yüzde 48,80, Yıldırım'ın oy oranının yüzde 48.56 olduğu, toplam oy farkının 20 bin 520 olduğu belirtiliyor.

    KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK

    Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek, “Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

    Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

    ''Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı. Bu verileri aktarırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu'nun oy oranı artacak."

    Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'na "Kaç ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi" sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu bu soruya, "Biz 39 ilçenin 22 ilçesinde maddi hata tespit ettik ve onunla ilgili 22 ilçede itirazımız var" dedi.

    Öte yandan CHP'li vekillerden de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oylarının yeniden sayımlar sonrasında arttığına yönelik tweetler gelmeye devam ediyor.

    Kadıköy'de bazı sandıklar yeniden sayıldı, İmamoğlu'nun oyları arttı

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    BEYOĞLU VE KADIKÖY'DE AKP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

    Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından yapılan 43 sandığa yönelik itirazı, soyut iddialardan oluşması, hiçbir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddetti. AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan "İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması" talebi de Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

    Cumhuriyet'in haberine göre Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından 3 ayrı dilekçe ve ekleriyle sunulan 43 sandığa ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu, itirazın soyut iddalardan oluşması, hiçbir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddedildiğini belirtti.

    Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan 'İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması' talebini reddetti.

    Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi seçimlerine ait tüm sandıklardaki oy pusulalarının sayılarak sonuç tutanaklarının düzeltilmesi, maddi hataların giderilmesi ve kendi partilerine ait olup geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması yönündeki taleplerini reddetti.

    İSTANBUL İL SEÇİM KURULU, OY SAYIMLARINI TEDBİREN DURDURDU

    AKP'nin itirazlarının İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildiği Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir'de oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurullarının sayım işlemlerini kendi kararlarının beklenmesi görüşüyle durdurdu.

    AKP’nin itirazları sonucu alınan tüm geçersiz oyların yeniden sayım kararları, CHP’nin itirazları üzerine İl Seçim Kurulu tarafından durduruldu.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, İl Seçim Kurulu’nun kararını kamuoyu ile paylaştı.

    YSK, TEDBİR KARARINI KALDIRDI

    Gece saatlerinde olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı tedbir kararını kaldırdı. Buna göre 7 ilçede oylar sayılmaya devam edilecek. (HABER MERKEZİ)

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