İstanbul'da 15 ilçede daha geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu saat 19.40'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdığını duyurdu. İstanbul'un 12 ilçesinde sayım bitmiş, 12 ilçesinde (4'ünde tamamı) devam ediyordu. 15 ilçede daha sayım kararıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmış olacak.

İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu bazı sandıklarda geçersiz oylar, bazılarında tüm oylar yeniden sayılıyor. CHP'nin açıkladığına göre 11 ilçede sayım tamamlandı. Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile aradaki farkın 19 bin 552 olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "18-20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak" dedi.

İMAMOĞLU: ARADAKİ FARK 19 BİN 552

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da önde olan CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu saat 16.20'de açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“11 ilçede geçersiz oyların sayımı bitmiş durumda. Şu an aradaki fark 19 bin 552, yani 21 bin civarındaki rakamlardan bu süreç başladığında buraya indi. Rakibimizin oyu 4 milyon 151 bin 923'e çıktı. Bu farklar dengeli bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre günün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak."

"Algı yönetilmeye çalışılıyor. 11 bin oy arttı deniliyor. Öyle değil. Arttı denilen sayı 1 Nisan'da ilk saatlerde bizim de elimize gelen rakamdır. Maddi hatalar vardı düzeltilmesi gerekiyordu. Aynı şekilde bizim oyumuz da 3 bin 500'lere arttı. Zaten oradan 21 binlere geriledi.”

(Anıtkabir ziyareti) "Benim imzamı eleştiriyorlar. Televizyon kameraları şuradan 500 metre dönsünler en az 200 afiş görürler. Rakibimin İstanbul'u onbinlerce afiş doldurmasının sadece 500 metredeki sayısını sizinle paylaşıyorum. 3 bin küsur oyla kendilerini başkan ilan ettiler. Sonra bütün şehri afişlerle donattılar. Bundan vazgeçtiler, toplamaya başladılar. Sonra tekrar karar değiştirdiler, daha fazla asmaya başladılar. Sonra dediler ki 'Biz 25 ilçeyi kazandık onun için asıyoruz'. Tekrar uyarıyorum, yarın birlikte olacağız, başkan arkadaşlarımıza aldıkları oylar helali hoş olsun diyorum. Hayatta görmedikleri şekilde benimle uyumlu çalışacaklar. Onlara haksızlık yapıyorsunuz. Keşke Binali Yıldırım'ın değil onların resimlerini assaydınız. Önce bunları düzeltecekler sonra benim imzamı ve yazımı eleştirecekler."

"Bu süreç uzamamalıdır. Normalleşme talebimiz var. Biz bir an önce görevimize başlamak istiyoruz. Bu şehrin bence vicdanlı ahlaklı normalleşen bir yönetime ihtiyacı var, biz oraya hızlı şekilde geliyoruz."

"Bir çağrı da İBB çalışanlarına: Şuranın adamıyım, şu cemaate hizmet ediyorum vs bitti o iş. Bana hizmet etmeyin kardeşim

Bana niye hizmet edeceksiniz? Siz İstanbul'a hizmet edin be kardeşim. Ekrem İmamoğluna hizmet ederseniz, hayatınızın en büyük yanlışını yaparsınız. İBB'ye ve İstanbullulara hizmet dönemi başladı."

"Bir başka şey; öyle şeffaf bir dönem başlayacak ki makamım toplumun önünde olacak. Dünyanın en şeffaf belediyeciliği vaadini yeniliyorum buradan, benim odamı bile izleyecekler. Güzel günler geliyor, insanların yüzü gülsün, tekrar söylüyorum bu konuşmalarım bana oy verenler için değil, daha çok oy vermeyenler için"

"Hakkım olan bir tek oy hakkımı yedirtmem. Gönlünüzü kazanacağım, gönlünüzü açın kardeşim oy vermeyebilirsiniz, kaygıları atın bir kenara mutlu bir dönem başlasın. Kucaklaştığımız an birbirimize sarıldığımız an bu ülkede ekonomik veriler bile düzelecek göreceksiniz."

MUHARREM ERKEK, BİNALİ YILDIRIM VE EKREM İMAMOĞLU'NUN OYLARINI AÇIKLADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de "Saat 15.42 itibarıyla YSK tablosunu sunuyorum. CHP yüzde 48.8, kazanan Ekrem İmamoğlu. Oylar, İmamoğlu 4 milyon 171 bin 475, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 923. Gerçek burada. Bu değişebilir, artabilir, azalabilir ama yaklaşık 20 binlik farkın, geçersiz oylar üzerinden değişmesi mümkün değildir” dedi.

AKP'Lİ YAVUZ: FARK 19 BİNE DÜŞTÜ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise saat 15.10'da oy sayımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oylar sayıldı, bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı" dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavuz, "Bir başka sayı vermek istiyorum; bu da geçersiz oyların sayımına ilişkin değil de tüm oyların sayımına ilişkin bir rakam; İstanbul’da geçersiz oylardan 121 sandıkta 64 oy AK Parti lehine çıktı" ifadelerini kullandı. Yavuz açıklamasında CHP'nin lehine yazılan oy sayılarını vermedi.

Yavuz, "Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun kayıtlarında sayı, fark 19 bine düştü net şekilde ama daha düzeltilen oylardan sisteme girilemeyenler var" dedi.

12 İLÇEDE SAYIM BİTTİ

İstanbul'da yapılan sayımlara dair ulaştığımız son bilgiler şöyle:

Geçersiz oyların sayımının bittiği yerler: Eyüp, Adalar, Şile, Büyükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Fatih, Sarıyer, Bayrampaşa, Beykoz, Ümraniye, Esenyurt

Geçersiz oyların sayıldığı diğer ilçeler: Ataşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Esenler, Tuzla, Maltepe, Sultanbeyli ve Kadıköy (Kadıköy'de sadece 44 sandık sayılacak)

Oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verilen ilçeler: Çatalca, Silivri, Kartal ve Çekmeköy

Yeniden sayım başvurusunun reddedildiği ilçeler: Küçükçekmece, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Güngören, Zeytinburnu, Şişli, Arnavutköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Beylikdüzü, Pendik, Bahçelievler, Sancaktepe

SAYIMIN BİTTİĞİ İLÇELERDE SON DURUM

Adalar, Beykoz, Şile, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Fatih, Sarıyer, Büyükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Ümraniye ve Esenyurt ilçelerinde geçersiz oyların sayım işlemleri sonra erdi. İlçelerde partilere eklenen oy sayıları şöyle:

Adalar: AKP: 5, CHP:0

Beykoz: AKP:152, CHP: 74

Şile: CHP: 8, AKP: 0

Eyüpsultan: AKP: 28, CHP: 0

Bayrampaşa: AKP:85 , CHP: 28

Fatih: AKP: 250, CHP: 78 (AKP'nin itirazı üzerine Fatih'te 838 sandıkta geçersiz oyların sayımı tamamlandı. AKP'ye 250, CHP'ye 78 oy eklendi. Ancak, AKP yeniden sayılan oylara da itiraz etti.)

Sarıyer: AKP: 196, CHP: 77

Büyükçekmece: AKP: 72, CHP: 36

Başakşehir: AKP: 95, CHP: 34

Bakırköy: Sayım 258 farkla Ekrem İmamoğlu lehine sona erdi.

Ümraniye: AKP: 384 , CHP: 99

Esenyurt: AKP: 267, CHP: 169

OYLARIN TAMAMININ SAYILACAĞI İLÇELERİN OY DURUMU ŞÖYLEYDİ

- ÇATALCA (Mevcut başkan CHP’li)

AKP: Mesut Üner - % 51,75 (25 bin 199 oy)

CHP: Cem Kara - % 46,43 (22 bin 612 oy)

Geçersiz oy: 1 bin 835

- SİLİVRİ (Mevcut başkan CHP’li)

MHP: Volkan Yılmaz - % 46,78 (46 bin 740 oy)

CHP: Özcan Işıklar - % 43,97 (43 bin 933 oy)

Geçersiz oy: 5 bin 157

- KARTAL (Mevcut başkan CHP’li)

CHP: Gökhan Yüksel - % 51,17 (147 bin 587)

AKP: Ebubekir Taşyürek- % 46,22 (133 bin 325 oy)

Geçersiz oy: 7 bin 607

- ÇEKMEKÖY (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Ahmet Poyraz - % 42,92 (62 bin 134 oy)

CHP: Seyfettin Yıldırım - % 32,23 (46 bin 662 oy)

Geçersiz oy: 5 bin 57

GEÇERSİZ OYLARIN SAYILACAĞI İLÇELERDE OY DURUMU ŞÖYLEYDİ

- BAĞCILAR (Mevcut başkan AKP'li)

AKP: Lokman Çağırıcı - % 57,89 (229 bin 593 oy)

İYİ Parti: Muhammet Bayram - % 20,49 (81 bin 273 oy)

Geçersiz oy: 18 bin 730

- ESENYURT

CHP: Kemal Deniz Bozkurt - % 51,55 (227 bin 146 oy)

AKP: Azmi Ekinci - % 45,93 (202 bin 379 oy)

Geçersiz oy: 15.394

- KADIKÖY

CHP: Şerdil Dara Odabaşı - % 65,99 (201 bin 646 oy)

AKP: Özgül Özkan Yavuz - %19,54 (59 bin 709 oy)

Geçersiz oy: 5.671

- ADALAR (Mevcut başkan CHP'li)

CHP: Erdem Gül - % 44,10 (4 bin 400 oy)

AKP: Özlem Öztekin Vural - % 30,74 (3 bin 067)

Geçersiz oy: 324

- BAKIRKÖY (Mevcut başkan CHP'li)

CHP: Bülent Kerimoğlu - % 56,86 (77 bin 174 oy)

AKP: Mehmet Umur - % 24,81 (33 bin 676 oy)

Geçersiz oy: 3 bin 141

- GAZİOSMANPAŞA (Mevcut başkan AKP'li)

AKP: Hasan Tahsin Usta - % 52,21 (143 bin 596 oy)

CHP: Erkan Kaya - % 33,35 (91 bin 737 oy)

Geçersiz oy: 9 bin 872

- SULTANBEYLİ (Mevcut başkan AKP'li)

AKP: Hüseyin Keskin - % 59,04 (101 bin 316 oy)

CHP: Ayhan Koç - % 15,98 (27 bin 421 oy)

Geçersiz oy: 8 bin 887

- MALTEPE (Mevcut başkan CHP'li)

CHP: Ali Kılıç - % 52,74 (157 bin 441)

MHP: Ahmet Baykan - % 42,87 (127 bin 970 oy)

Geçersiz oy: 11 bin 194

- ESENLER (Mevcut başkan AKP'li)

AKP: Mehmet Tevfik Göksü - % 65,48 (161 bin 029 oy)

İYİ Parti: Mustafa Yılmaz - % 17,32 (42 bin 598 oy)

Geçersiz oy: 11bin 539

- FATİH (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Ergün Turan - % 53,03 (113 bin 983 oy)

CHP: Soner Özimer - % 36,08 (77 bin 548 oy)

Geçersiz oy: 4 bin 196

- BAŞAKŞEHİR (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Yasin Kartoğlu - %54,75 (11 bin 49 oy)

CHP: Abdulhadi Akmugan - %36,75 (79 bin 250 oy)

Geçersiz oy: 7 bin 274

- BÜYÜKÇEKMECE (Mevcut başkan CHP’li)

CHP: Hasan Akgün - % 50,34 (72 bin 853 oy)

AKP: Mevlüt Uysal - %47,45 (68 bin 671 oy)

Geçersiz oy: 3 bin 335

- EYÜPSULTAN (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Deniz Köken - % 49,11 (112 bin 330 oy)

CHP: Emel Bilenoğlu - % 47,40 (108 bin 412 oy)

Geçersiz oy: 6 bin 333

- TUZLA (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Şadi Yazıcı - % 50,52 (74 bin 227 oy)

CHP: Selim Gürsoy - % 46,22 (67 bin 912 oy)

Geçersiz oy: 7 bin 618

- SARIYER (Mevcut başkan CHP’li)

CHP: Şükrü Genç - % 55,97 (114 bin 810 oy)

AKP: Salih Bayraktar - % 41,45 (85 bin 035 oy)

Geçersiz oy: 5 bin 367

- ATAŞEHİR (Mevcut başkan AKP’li)

CHP: Battal İlgezdi - % 51,39 (129 bin 283 oy)

AKP: İsmail Erdem - % 45,11 (113 bin 501 oy)

Geçersiz oy: 7 bin 373

- BEYKOZ (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Murat Aydın - % 49,16 (74 bin 805 oy)

CHP: Coşkun Tosun - % 36,72 (55 bin 872 oy)

Geçersiz oy: 5 bin 000

- ŞİLE (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: İlhan Ocaklı - %54,37 (13 bin 680 oy)

İyi Parti: Rahmi Çakar - %33,45 (8 bin 416 oy)

Geçersiz oy: 1 bin 047

- BAYRAMPAŞA (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: Atila Aydıner - % 49,29 (80 bin 719 oy)

CHP: Remzi Albayrak - % 44,57 (72 bin 998 oy)

Geçersiz oy: 4 bin 910

- ÜMRANİYE (Mevcut başkan AKP’li)

AKP: İsmet Yıldırım - % 54,57 (215 bin 857 oy)

CHP: Cafer Aktürk - % 37,51 (148 bin 391 oy)

Geçersiz oy: 12 bin 366

31 Mart gecesinden bu yana İstanbul seçimlerine dair tartışmalar sürerken AKP, İstanbul'da 39 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP de İstanbul'da 22 ilçede sonuçlara itiraz etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP ile İYİ Partinin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79 (4 milyon 169 bin 987) ile seçimi kazandı. AKP ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 ile (4 milyon 146 bin 042) ikinci oldu. Aradaki fark 23 bin 945 olmuştu.

AKP'DEN İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE İTİRAZ

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, maddi hatalar ve usulsüzlükler gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söylerek seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu ileri sürdü.

Muhtarlık pusulaları ile ilgili dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını söyleyen Şenocak, "Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 no'lu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz."

"Geçici sonuçlara göre Cumhur İttifakı 181 meclis üyeliği, Millet İttifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi meclis üyeliğinde aşırı fark olmasına rağmen büyükşehir oylarındaki mevcut durum elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşturmaktadır."

"İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur."

CHP 12 İLÇEDE OY SAYIM KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

CHP, ilçe seçim kurullarının 12 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik aldığı karara itiraz etti.

AA'nın verdiği bilgiye göre, AKP ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar değerlendirildi. İlçe seçim kurulları, Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Beykoz, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla ve Ümraniye'de geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması, Çekmeköy'de de oy cetvellerinin incelenmesine karar verildi.

Bu karar üzerine CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, ilçe seçim kurulları kararlarının kaldırılmasını istedi.

KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK

Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek, “Bizim de bugün (3 Nisan) saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

''Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı. Bu verileri aktarırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu'nun oy oranı artacak."

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu'na "Kaç ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi" sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu bu soruya, "Biz 39 ilçenin 22 ilçesinde maddi hata tespit ettik ve onunla ilgili 22 ilçede itirazımız var" dedi.

Kadıköy'de bazı sandıklar yeniden sayıldı, İmamoğlu'nun oyları arttı

BEYOĞLU VE KADIKÖY'DE AKP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından yapılan 43 sandığa yönelik itirazı, soyut iddialardan oluşması, hiçbir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddetti. AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan "İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması" talebi de Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından 3 ayrı dilekçe ve ekleriyle sunulan 43 sandığa ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu, itirazın soyut iddalardan oluşması, hiçbir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddedildiğini belirtti.

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan 'İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması' talebini reddetti.

Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu da AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi seçimlerine ait tüm sandıklardaki oy pusulalarının sayılarak sonuç tutanaklarının düzeltilmesi, maddi hataların giderilmesi ve kendi partilerine ait olup geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması yönündeki taleplerini reddetti.

İSTANBUL İL SEÇİM KURULU, OY SAYIMLARINI TEDBİREN DURDURDU

AKP'nin itirazlarının İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildiği Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir'de oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurullarının sayım işlemlerini kendi kararlarının beklenmesi görüşüyle durdurdu.

AKP’nin itirazları sonucu alınan tüm geçersiz oyların yeniden sayım kararları, CHP’nin itirazları üzerine İl Seçim Kurulu tarafından durduruldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, İl Seçim Kurulu’nun kararını kamuoyu ile paylaştı.

YSK, TEDBİR KARARINI KALDIRDI

Gece saatlerinde olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul İl Seçim Kurulunun aldığı tedbir kararını kaldırdı. Buna göre 7 ilçede oylar sayılmaya devam edilecek. (HABER MERKEZİ)

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