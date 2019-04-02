02 Nisan 2019 15:25
Son Güncellenme Tarihi: 03 Nisan 2019 00:49

İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum

İstanbul'da AKP 39 ilçede, CHP de 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. AKP ayrıca Ankara'da da 25 ilçede sonuçlara itiraz etti.

GÜNCELLENDİ
İstanbul ve Ankara'da seçime yapılan itirazlarda son durum

Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

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    31 Mart gecesinden bu yana İstanbul ve Ankara sonuçlarına dair tartışmalar sürerken AKP, İstanbul'da 39 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. Ankara'da da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına ve 3 bin 217 sandıkta seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu ve Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı AKP'nin itirazını reddetti. CHP de İstanbul'da 22 ilçede sonuçlara itiraz etti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

    Geçersiz oyların yeniden sayım kararları, CHP’nin itirazları üzerine İl Seçim Kurulu tarafından tedbiren durduruldu.

    AKP'DEN İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE İTİRAZ

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP ile İYİ Partinin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79  (4 milyon 169 bin 987) ile seçimi kazandı. AKP ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 ile (4 milyon 146 bin 042) ikinci oldu. Aradaki fark 23 bin 945 oldu.

    AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, maddi hatalar ve usulsüzlükler gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söylerek seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu ileri sürdü.

    Muhtarlık pusulaları ile ilgili dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını söyleyen Şenocak, "Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

    Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 no'lu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz." 

    "Geçici sonuçlara göre Cumhur İttifakı 181 meclis üyeliği, Millet İttifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi meclis üyeliğinde aşırı fark olmasına rağmen büyükşehir oylarındaki mevcut durum elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşturmaktadır."

    "İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur."

    KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK

    Fotoğraf: Cansu Pişkin/Evrensel

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek, “Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

    Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

    ''Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazanın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı. Bu verileri aktarılırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu oy oranı artacak."

    Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularının yanıtlayan Kaftancıoğlu'na "Kaç ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi sorusu yöneltildi. Kaftancıoğlu bu soruya, "Biz 39 ilçenin 22 ilçesinde maddi hata tespit ettik ve onunla ilgili 22 ilçede itirazımız var" dedi.

    Öte yandan CHP'li vekillerden de İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oylarının yeniden sayımlar sonrasında arttığına yönelik tweetler gelmeye devam ediyor.

    Kadıköy'de bazı sandıklar yeniden sayıldı, İmamoğlu'nun oyları arttı

    Kadıköy'de bazı sandıklar yeniden sayıldı, İmamoğlu'nun oyları arttı

    BEYOĞLU VE KADIKÖY'DE AKP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

    Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından yapılan 43 sandığa yönelik itirazı, soyut iddialardan oluşması, hiçbir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddetti. AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan "İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması" talebi de Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından reddedildi.

    Cumhuriyet'in haberine göre Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından 3 ayrı dilekçe ve ekleriyle sunulan 43 sandığa ilişkin itirazı reddetti. İlçe Seçim Kurulu, itirazın soyut iddalardan oluşması, hiçbir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddedildiğini belirtti.

    Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan 'İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması' talebini reddetti.

    İSTANBUL İL SEÇİM KURULU, OY SAYIMLARINI TEDBİREN DURDURDU

    AKP'nin itirazlarının İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildiği Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir'de oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurullarının sayım işlemlerini kendi kararlarının beklenmesi görüşüyle durdurdu.

    AKP’nin itirazları sonucu alınan tüm geçersiz oyların yeniden sayım kararları, CHP’nin itirazları üzerine İl Seçim Kurulu tarafından durduruldu.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, İl Seçim Kurulu’nun kararını kamuoyu ile paylaştı.

    ANKARA'DA 25 İLÇEDE İTİRAZ

    AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ankara'da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını açıkladı. Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik" dedi.

    Ankara’da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş 1 milyon 657 bin 923 oy ile birinci olurken, Cumhur İttifakının AKP adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 532 bin 977 oy alarak ikinci oldu. (HABER MERKEZİ)

    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

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