İstanbul seçimlerine itirazda son durum: Fark 18 bin 742

İstanbul'da itiraz edilen sandıklar ve geçersiz oyların bakıldığı 17 ilçede sayım sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofisinden paylaşılan bilgiye göre şu anda iki aday arasındaki oy farkı 18 bin 742. İmamoğlu, toplamda 119 bin 652 oyun geçersiz sayıldığını söyledi.

Bu sabah FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, geride sayılacak 198 bin oy olduğunu belirtti. İmamoğlu, sayım işlemlerinin bu hafta sonu tamamlanmasını beklediğini ifade ederken sürecin sonunda oy farkının 18-20 bin bandında olmasını beklediğini söyledi. İmamoğlu, yüzde 5-10 yanılma payı olabileceğini belirtti.

İstanbul’da 17 ilçede geçersiz oyların sayımı bitti. Toplamda 119.652 geçersiz oy sayıldı. Son durum grafikteki gibidir; pic.twitter.com/FFYjwG0pgR — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 5 Nisan 2019

15 İLÇEDE DAHA GEÇERSİZ OYLARIN SAYILMASI KARARI

İstanbul İl Seçim Kurulu saat 19.40'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdığını duyurdu. 15 ilçede daha sayım kararıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmış olacak.

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