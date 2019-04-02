AKP İstanbul'da 39, Ankara'da 25 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

31 Mart gecesinden bu yana İstanbul ve Ankara sonuçlarına dair tartışmalar sürerken AKP, İstanbul'da 39 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti. Ankara'da da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına ve 3 bin 217 sandıkta seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP ile İYİ Partinin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79 (4 milyon 169 bin 987) ile seçimi kazandı. AKP ve MHP'nin adayı Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 ile (4 milyon 146 bin 042) ikinci oldu. Aradaki fark 23 bin 945 oldu.

İSTANBUL'DA 39 İLÇEDE İTİRAZ

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, maddi hatalar ve usulsüzlükler gerekçesiyle ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduklarını söylerek seçim sonucu etkileyecek 319 bin 578 geçersiz oy olduğunu ileri sürdü.

Muhtarlık pusulaları ile ilgili dahil tüm oy pusulalarının tek zarfa konulması usulünün uyguladığını söyleyen Şenocak, "Bu yeni durumda, zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği veya fazlalığı gibi buna benzer durumlar sebebiyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Şenocak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 no'lu sandıkta. Burada ilçe seçim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz."

"Geçici sonuçlara göre Cumhur İttifakı 181 meclis üyeliği, Millet İttifakı 130 meclis üyeliği kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi meclis üyeliğinde aşırı fark olmasına rağmen büyükşehir oylarındaki mevcut durum elimizdeki verilerle karşılaştırdığımızda şaibe oluşturmaktadır."

"İstanbul'daki 31 bin 124 sandıkta geçersiz oyların diğer oy pusulalarından farklı olarak büyükşehir oy pusulalarında yoğunlaşması tespit ettiğimiz önemli bir başka husustur."

ANKARA'DA 25 İLÇEDE İTİRAZ

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ankara'da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına, 3 bin 217 sandıkta da seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını açıkladı. Özcan, "Ankara'da oyların 108 bin 680'inin geçersiz sayıldığını tespit ettik" dedi.

Ankara’da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş 1 milyon 657 bin 923 oy ile birinci olurken, Cumhur İttifakının AKP adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 532 bin 977 oy alarak ikinci oldu.

İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İstanbul’da 5 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Beykoz, Fatih, Çekmeköy, Şile ve Sancaktepe'de İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi.

Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

İstanbul Sancaktepe'de ise CHP adayı Özgen Nama, 589 sandığa itiraz ettiklerini duyurdu. Nama'nın Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu'na sandıkların tamamının yeniden sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi. (HABER MERKEZİ)

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

İstanbul’un ilçelerinde seçim sonuçları