4 ayda 29 bin işyeri kapandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu belirterek, “Bu çeyrekte 70 bin 888 işyeri açıldı, 29 bin 214 işyeri kapandı” ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu aktaran Palandöken, “Yılın ilk çeyreğinde 70 bin 888 işyeri açıldı, 29 bin 214 işyeri kapandı. Diğer taraftan 20 bin 544 işyeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkarlara ait işyeri sayısı 21 bin 130 arttı” bilgisini paylaştı.

İŞYERİ AÇILIŞI YÜZDE 5 AZALDI

Bu yılın ilk çeyreğinde işyeri açılışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldığına dikkat çeken Palandöken, işyeri kapanışlarının da geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 2 azaldığına işaret etti. Nüfusuna göre işyeri açılışlarının en az olduğu iller ise Şırnak, Batman, Hakkari, Bitlis ve İstanbul oldu. (Ankara/AA)