Alaplı'da seçimi kaybeden muhtar, çocuk parkını söktü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün eski muhtarı Mehmet Akyol, seçimi kaybedince bir hafta önce yapılan çocuk parkını sökerek kullanılamaz hale getirdi. Muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ve bazı eşyalar ile odun ve kömürü de alan Akyol’a köylüler tepki gösterdi.

Çocuk parkı önünde toplanan köylüler, 20 yıllık muhtara tepki gösterdi. Yeni Muhtar Rıdvan Onay da eski muhtarı parkı sökmeye çalışırken yakaladıklarını anlattı. Onay, “Bu parktaki çocuk eğlence araçlarını belediye hibe etmiş. Herkes yaptığı eserle anılır. Çok üzüldük” dedi.

Fotoğraf: DHA

Köylülerden İzzet Çelik de eski muhtara engel olmaya çalıştığını anlatarak “Oy almak için takıyor, kaybedince söküyor. Böyle bir hizmet var mı?” diye sordu.

Yasemin Çelik ise çocukların çok üzüldüğünü ifade ederek, “Yirmi yıl muhtar yaptık biz onu. Kaybedince böyle mi olması gerekiyordu? Çocuklarımızın boynunu büktü” diye konuştu. (Zonguldak/DHA)