Sağlık-İş: 2019 kamu toplu iş sözleşmesinden faydalanmak istiyoruz

Sağlık-İş, 696 sayılı KHK ile ellerinden alınan haklarının geri verilmesini istedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan basın açıklamasını okuyan Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Özgür Aslan, “Bilindiği gibi 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4/D kamu işçisi olarak kadroya geçişimizin bir yılını doldurduk. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu hükümleri uygulanmadan Çalışma Bakanlığı'nın 31.10.2020 yılına kadar yüz binlerce kamu işçisinin yüzde 4 oranında altı ayda bir ücret zammı ve düşük oranlarda sosyal haklara mahkum ettiler. Kanuni bir düzenleme olmazsa maaşlarımız enflasyon karşısında büyük bir erime yaşayacak” dedi. Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırına değinen Aslan, hem TÜİK'in hem de Türk-İş'in gerçekleri ortaya koyduğunu söyledi.

“AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ İLKESİ UYGULANSIN”

Aslan, “Bugün biz işçilere sözde kadro ile asgari ücrete mahkum etmekten başka bir şey sunmuyorlar. Türk-İş ve sendikamız başkanlar kurulu kararı doğrultusunda sendikamıza bağlı üniversite hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı tüm hastanelerde, huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk yuvalarında, diş hastanelerinde, 112 hizmetlerinde çalışan üyelerimizle talebimiz öncelikle hükümet ile konfederasyonumuz arasında kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kanun değişikliğine gidilmesini istiyoruz. Mevcut kamu sözleşmesinden yararlanmak istiyoruz” dedi. Acilen tüm kurumlarda personel eksikliğinin giderilerek işçi alımının başlamasını talep eden Aslan, “Zorunlu BES uygulamasının iptal edilmesini, kıdem tazminatının fona aktarılması talebinden vazgeçilmesini, işçilerden kesilen işsizlik ödeneğinin sermayeye kaynak olarak aktarılmasının kaldırılmasını, işçilerden kesilen yüksek vergiler yerine az kazandan az, çok kazanandan çok vergi ilkesinin uygulanmasını, toplum yararına çalışma adı altında güvencesiz, kuralsız adeta taşeronu arayan sistemin ortadan kaldırılarak bu işçi kardeşlerimizin kadroya alınmasını, kamuda kadroya geçemeyen tüm işçiler ve KİT çalışanların kadro hakkının verilmesini, son olarak EYT olarak ifade edilenlere emeklilik hakkının verilmesini talep ediyoruz” diyerek taleplerini sıraladı.

“SOKAKLARA ÇIKMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ”

Türk-İş Ege Bölge Başkanı Süleyman Yıldırım ise taşerondan kamuya geçme sürecinde, toplu iş sözleşmesi kapsamana alınmamaları ve emeklilikte yaşa takılanların haklarına erişememesi sürecindeki emekçileri aldatan politikalara karşı sokaklara çıkacaklarını söyledi. Yıldırım, “Bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki eylem başlangıç. Pazar günü EYT'liler olarak, 4+4’e mahkum edilenler olarak ilk uyarıyı yaptık. Yarın da emeklilik hakkımız için, toplu sözleşme hakkımız, kıdem tazminatı hakkımız için sokaklara çıkmaktan geri durmayacağımız bilinmelidir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)