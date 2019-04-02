‘Koruyucu ailede çocuğa cinsel istismar’ iddiası

İzmir Seferihisar’da koruyucu ailenin 25 yaşındaki oğlu, bakımını üstlendikleri 12 yaşındaki kız çocuğuna ‘cinsel istismarda bulunduğu’ gerekçesiyle İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanığın duruşmalarda pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, cezada indirim yapmadı. Küçük kızın, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirttiği koruyucu baba hakkında da aynı suçtan dava açıldı.

Seferihisar'da 2011 yılında 5 yaşındaki olan M.S.Ç. adlı erkek çocukla, 7 yaşında olan ablası H.Ç., koruyucu aile yanına verildi. 2016 yılında ise 10 yaşına gelen kardeş, eğitim gördüğü okuldaki rehber öğretmenine, yanlarında kaldıkları koruyucu ailenin oğlu N.C.D.'nin, ablası H.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğunu, kendisini de ablasıyla ilişkiye girmeye zorladığını anlattı. Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan M.S.Ç., N.C.D.’nin bilgisayarda oyun oynatacağını söyleyerek, kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettirdiğini, "Karşı koyarsanız sizi yurda veririz" tehdidiyle de ablasına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Küçük çocuk, N.C.D.nin kendisini de ablasıyla ilişkiye girmeye zorladığını öne sürdü. ÇİM tarafından hazırlanan raporda M.S.Ç.’nin yaşına uygun ifade verdiği, ezberletilmiş kalıp cümleler kurmadığı, verdiği ifadeye itibar edilebileceği bildirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan N.C.D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, H.Ç. ile kardeşinin devlet korumasına alındığını belirterek, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından da 'eylemi cebir ve tehdit altında gerçekleştirdiği' gerekçesiyle 18 yıla, zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de 27 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti sanığa verilen cezada indirim uygulamadı.

KORUYUCU BABAYA DA DAVA AÇILDI

Koruyucu baba M.D. hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Koruyucu babanın da önümüzdeki günlerde tutuksuz yargılanmasına başlanacak. (İzmir/DHA)