Ekrem İmamoğlu: İBB'den ihbarlar alıyorum, dosya kaçıranlar var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara ziyareti öncesi yaptığı açıklamada İstanbul’un her yerine asılan AKP afişlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihbarlar aldığını, dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar olduğunu duyduğunu söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre İmamoğlu devam eden seçim gündeminde hoş olmayan şeyler yaşandığını söyleyerek "Sabırla takip ediyorum, ama sabır kadar kararlılığım en üst seviyede. Çok şey birbirine karıştı. Bu beni çok üzüyor. Devletin imkanları, bakanları, kurumları neye hizmet edeceğini şaşırmış durumda” dedi.

"AA GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETMELİ"

Anadolu Ajansı’nı bir kez daha eleştiren İmamoğlu, “Benim cebimdeki paranın bir kısmı şu anda AA’nın genel müdürünün cebinde. Hepimizin vergisiyle AA görev yapıyor ve Türkiye’nin haber alma kaynağı durumunda ama vazifesini yerine getirmiyor. Şu anda sanırım mahcubiyet içerisinde ama 'Keşke haberleri doğru verseydim' değil 'istediğim adaya seçimi kazandıramadım' mahcubiyeti bu. AA Genel Müdürü derhal istifa etsin, siyaset yapsın. Devlet kurumunun başındaysa bürokrat olma bilincini, ahlakını ve vicdanını yaşasın. Her yol mübahtır anlayışı şu anda zehir gibi kurumlarda ve devletin bazı yetkililerinin beyninde geziyor. Partizanlık bir zehir, her ortama enjekte edilmiş durumda. Ben bu sürecin bir panzehiri olmaya geliyorum. Bu sorunları aşacağız. YSK ‘hiçbir bilgimiz yok’ diyor, o zaman AA’nın tek kaynağı kalıyor, AK Parti’nin sandıktaki görevlileri. Değiştirsin adını, AK Parti Ajansı desin adına” dedi.

"BİNALİ YILDIRIM'I TEESSÜFLE İZLİYORUM"

İmamoğlu, İstanbul’a hâlâ “Kazandık, teşekkürler İstanbul” afişleri asılmasına da tepki gösterdi: Sayın Yıldırım’a da şu an itibarıyla vicdanen güvenim kalmamıştır. Hâlâ afişler asıyor, sandıklarla ilgili sosyal medya duyuruları yazıyorsa çok yazık, günah. Binali Yıldırım’ı teessüfle izliyorum. Devletin bakanlığını yaptınız yıllarca, TBMM başkanlığı, Başbakanlık yaptınız daha ne olsun allah aşkına. Bundan daha evla ne olabilir, çıkıp tebrik etmediniz? Asmayın şu afişleri dedik. İl başkanınız kazandık açıklaması yapıyor, ayıp. Kendinizi toplum, dünya, kamuoyu nezdinde aşağı çekiyorsunuz. Biz üretmeye hazırız, bırakın, tebrik edin biz de işimize bakalım. Hâlâ afiş asıyorlar İstanbul’un etrafına. Ne için asıyorsunuz sayın Binali Yıldırım?

"ISLAK İMZALI TUTANAKLARIMIZ VAR"

İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

Parti genel merkezinde toplantılarda, adayımıza nasıl kazandırırım toplantıları olunca olmuyor. Emek var burada. 16 milyon İstanbullu kazanmıştır kardeşim. Islak imzalı tutanaklarımız var, o tutanakların altında hesap var. Sonuç ne biliyoruz. Bu kadar inançlı olmamızın ardında bu var. Sonuç karşı tarafın lehinde olsaydı bu kardeşiniz çıkar, ‘Sayın Binali Yıldırım tebrik ederim' derdi ama demiyorum, çünkü ben kazandım.

Buradan çağrı yapıyorum. İlçe Seçim Kurulu önünde tedbir almaya devam edin. Bu sürecin neticesinde tek bir oyumuza sıkıntı getirmeyeceğiz. Kendimize olan güvenimiz en üst seviyede. Çünkü haklıyız.

BAHÇELİ VE ERDOĞAN'A ÇAĞRI

İmamoğlu, Süleyman Soylu ile Mustafa Varank’ın Binali Yıldırım’la görüşmesine ilişkinse “Biri güvenlikten, biri bilgi işlemden sorumlu bakan, kimse elinden oyuncağı alınmış gibi davranmasın” dedi.

İmamoğlu, Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan’a da çağrı yaparak “Bu sürece kayıtsız kalmamaları gerekir. Bu iki kişi şu anda önemli” ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÜ İHBAR ALIYORUM"

İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesinden şu 2 günde bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar, odasını toplayanlar… Ne oluyor kardeşim? Ben gidip tedbir almak istiyorum, İstanbullunun 1 kuruşunun bile hesabını soracağım. Bunların ihbarı var, kanıt olursa paylaşırım. Kaygı duyduğum için söylüyorum. AA’yı yok sayıyorum, ismini de değiştirsin. Benim de paramı alıp cebine koymasın. Nasıl siyasi cümleler ettiğini biliyorum. Bir genel müdür. Gitsin siyaset yapsın ya, belki vekil olur belki muhtar olur. Bu ülke büyük bir ülke, YSK’ye güveniyorum. Veride kaybettiğimi görsem çıkarım “Ey rakibim hayırlı uğurlu olsun” derim, bu kadar delikanlıyım ben. Bu milleti barıştıracağım ben, görecekler. Siyasi düşünceler aklın önüne geçmeyecek” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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