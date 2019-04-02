Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek,. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek, Ankara ve İstanbul belediye başkanlıklarının “cüz-i miktarda rakamlarla” CHP'ye geçtiğini söyledi. Yine de İstanbul’un durumunun halen belli olmadığını savunan Gökçek, “2019 seçimlerinde Ankara ilçe belediyelerinde Millet İttifakına verilen toplam oy 1 milyon 429 bin 809’dur, Cumhur İttifakına verilen oy ise 1 milyon 625 bin 941” dedi. Aradaki net farkın yüzde 12 olduğunu belirten Gökçek, “Ankara’da ve İstanbul’da belediye başkanları Ak Parti ve MHP ittifakının istemediği hiçbir konuda karar veremez. Yani bir başka deyişle Ankara’nın yönetimi Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tarafından müşterek yapılacaktır. Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum ama twit alemi; 'Ankara’da Melih Gökçek’i mağlup ettik' diyerek bana twit atmasın. Sayın Özhaseki 'Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekleri için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil, yönetim anlayışı benim yönetim anlayışım değil, üslubu benim üslubum değil' diyerek, kendisinin kampanyasına TV programlarıyla katılarak katkı vermemi istemedi. Yürütmediğim bir kampanya dolayısıyla bu seçimden sorumlu olmam düşünülemez” dedi. (Ankara/EVRENSEL)