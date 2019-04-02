AKP gazetelere verdiği ilanda İstanbul'u kaybettiğini kabul etti

AKP'nin yerel seçimler sonrası gazetelere verdiği ilanlarda kazandığı büyükşehir sayısını 16'dan 15'e indirmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı açıklamada 16 büyükşehir kazandıklarını söylemişti.

AKP'nin kazandığı büyükşehirler şöyle: Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, seçim gecesi yaptığı açıklamada "Kardeşlerim, AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya cumhur ittifakı olarak seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir, 24 il 538 ilçe 778 belediye başkanlığı kazandık" demişti.

AKP'nin 2 Nisan 2019 tarihli Posta gazetesinin arka sayfasına verdiği ilan (Fotoğraf: Evrensel)

AKP'nin gazetelerde yer alan ilanı şöyle:

"Vatan ve millet için kader birliği yaparak Cumhur İttifakı'nı ülke genelinde yüzde 51,63 oy oranı ile birinciliğe taşıyan MHP'li kardeşlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.

Halkımız, 15'i büyükşehir olmak üzere, 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı evine dönen, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır.

Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek, daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, sizlere bir kez daha en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

Gazetelerde yer alan ilan, partinin resmi Twitter hesabından da "TeşekkürlerTürkiye" etiketiyle paylaşıldı. (HABER MERKEZİ)

2019 yerel seçimlerinde el değiştiren belediyeler