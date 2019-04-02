Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçeler

31 Mart yerel seçimleri sona erdi. YSK'nin sonuçları açıkladığı birçok kentte seçim sonuçlarına itiraz edildi.

MUŞ'TA HDP İTİRAZ ETTİ

Muş’ta oyların yeniden sayılması için HDP itiraz etti. Çoğunluğu HDP'nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş'ta HDP'nin Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, yaptıkları incelemede 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini, toplamda 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığını belirterek İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

AA'nın verilerine göre, Muş'ta Cumhur İttifakı'nın Adayı Feyat Asya, oyların yüzde 34,83'ünü alarak seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin Eş Başkan adayları Sırrı Sakık ve Sibel Genç'in, oyların yüzde 33,49'unu alarak ikinci sırada olduğu görünüyor.

Muş | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

IĞDIR'DA MHP İTİRAZ ETTİ

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li İsa Yaşar Tezel, HDP'li Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik'in kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Iğdır'da, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, geçerli oyların yüzde 50,7'sini alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46,7'sini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz ettiğini söyledi.

Iğdır | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

SİİRT'TE AKP İTİRAZ ETTİ

AKP, HDP'nin kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itirazda etti.

Siirt | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

KARS'TA MHP İTİRAZ ETTİ

MHP’li Kars Belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca yüzde 29,54 ile birinci oldu. MHP’nin adayı Çetin Nazik (Cumhur İttifakı) ise yüzde 26,57 ile ikinci oldu. MHP, Kars'ta seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

UŞAK'TA İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ

Hem Millet İttifakı’nın hem de Cumhur İttifakı’nın anlaşmaya varamadığı, her partinin kendi adayını çıkardığı iller arasında yer alan Uşak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Mehmet Çakın yüzde 39,15 ile birinci oldu. İYİ Parti'nin adayı Muhammet Gür ise yüzde 37,76 ile ikinci sırada yer aldı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Uşak'ta tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını açıkladı. Koncuk, "Bizim tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Bu kadar geçersiz oyun doğal olmadığını düşünüyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

Uşak | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

GİRESUN'DA CHP İTİRAZ ETTİ

Giresun'da, Cumhur İttifakı'nın AKP'li Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306, Millet İttifakı'nın CHP'li Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise 30 bin 26 oy aldı.

Bulancak ilçesinde ise AKP'nin adayı Recep Yakar, 128 oy farkla birinci. Yakar 11 bin 850, CHP adayı Necmi Sıbıç ise 11 bin 722 oy aldı.

Bunun üzerine CHP, Giresun merkez ve Bulancak ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etti.

Giresun | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KIRKLARELİ'DE MHP İTİRAZ ETTİ

Kesin olmayan sonuçlara göre Bağımsız aday Kesimoğlu 17 bin 176 oy, Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile seçime giren MHP, 16 bin 928 oy aldı. Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oy farkla birinci olduğu Kırklareli'de MHP sonuçlara itiraz etti.

Kırklareli | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KARABÜK'TE AKP İTİRAZ ETTİ

AKP, Karabük merkezde belediye başkanlığı ile Safranbolu'da belediye meclisi sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Karabük'te kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39,83'ünü MHP'nin adayı Rafet Vergili aldı.

Karabük | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

BARTIN'DA AKP'DEN İTİRAZ

AKP'nin Bartın Belediye Başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayılıyor. MHP'li Cemal Akın, kesinleşmeyen sonuçlara göre bu seçimde de yüzde 35,76 (14 bin 24) oy aldı. AKP'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz'ın oy oranı ise yüzde 35,33'te (13 bin 855) kaldı.

Bartın | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

YALOVA'DA AKP İTİRAZ ETTİ

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Yalova'da CHP'nin adayı Vefa Salman yüzde 45,91 (28 bin 796) oy ile birinci oldu. AKP'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak yüzde 44,93 (28 bin 183 ) ile ikinci sırada yer aldı. AKP, Yalova'da seçim sonuçlarına itiraz etti.

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İSTANBUL SANCAKTEPE'DE CHP'DEN İTİRAZ

İstanbul'un Sancaktepe Belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Şeyma Döğücü 114 bin 680 oy alırken, CHP'nin adayı Özgen Nama 108 bin 273 oy aldı. CHP adayı Özgen Nama, 589 sandığa itiraz ettiklerini duyurdu

İLÇELERDE İTİRAZLAR

Manisa, Kocaeli, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Yozgat, Denizli ve Gümüşhane'de bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Kocaeli'de AKP İzmit ilçesinde, CHP ise Derince ve Karamürsel ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Osmaniye'de, MHP, Bahçe ilçesinde, AKP ise Yarbaşı beldesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde AKP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde İYİ Parti itirazda bulundu. AKP'nin adayının birinci göründüğü kentte İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak'ın oyları tekrar sayıldıktan sonra bin 806'ya çıktı. AKP adayı Yıldırım'ın oyu aynı kaldı. Bu sefer AKP Keskin Belediye Başkan Adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde MHP 15 sandığa itiraz etti.

Manisa'da Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde sonuçlara itiraz edildi. İYİ Parti Yunusemre, Köprübaşı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP de Turgutlu ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde AKP seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bağımsız aday Ünal Yılmaz geçersiz sayılan 146 oyun yeniden sayılması için itiraz etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin adayı Barış Demirci 4 oy farkla birinci oldu. AKP'nin itirazı sonucu sandıklar yeniden sayıldı. Yeniden sayımlarda CHP adayı Demirci bin 816, AKP adayı Eyüp Aytekin ise bin 819 ol aldı. Bunun üzerine CHP, iki sandıkta 4 oy eksik olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde AKP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde ise AKP'nin seçim sonuçlarına itirazı İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde MHP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Denizli'nin Babadağ ve Honaz ilçelerinde AKP, Baklan ilçesinde ise İYİ Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.(HABER MERKEZİ)

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