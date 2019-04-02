DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakim karşısına çıktı

Hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu oluşturduğu iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iddianamenin hak aramayı suç olarak gösterdiğini ifade etti. Çerkezoğlu, “Benim kişisel tarihimde de DİSK’in 52 yıllık mücadele tarihinde de böylesi bir suç söz konusu olamaz. Bizim söylediklerimiz tümüyle düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Ülkeyi yönetenlerin bizim fikirlerimizi beğenmemesi, gereğini yapmaktan bizi alıkoymaz.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında CHP Sapanca İlçe Örgütünün 5 Haziran 2016 tarihinde, Sapanca’da düzenlediği, “Türkiye nereye gidiyor” konulu panelde yaptığı konuşmanın TCK 216/1. maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçunu oluşturduğu iddiasıyla, bir yıl ile üç yıl arasında hapisle cezalandırılması istemiyle ceza davası açıldı. Davanın ilk duruşması dün Sapanca Adliyesinde görüldü.

Duruşma öncesi Evrensel’e konuşan Arzu Çerkezoğlu, “2016’da Türkiye’de anayasal düzlemde rejimin de sistemin de değiştirilmesinin tartışıldığı ve ardından da değiştirildiği tarihsel anda yapılmış bir konuşmaydı. O dönemde de bugün Türkiye’de işçi sınıfını, emekçileri, halkı, çalışma ve yaşam koşullarını bu kadar geriye götüren bu yeni rejim ve sistemin değişmesi gerektiğini ve bunun da esas olarak işyerlerinden sokaklara meydanlara kadar verilecek bir demokrasi mücadelesinin mümkün olduğunu söylemiştim. Bu gerekçeyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla yargılanıyorum” dedi.

Kendi kişisel tarihinde de DİSK’in 52 yıllık mücadele tarihinde de böylesi bir suç ya da suçlamanın söz konusu olamayacağını dile getiren Çerkezoğlu, “Bizler yıllardır bu topraklarda işçi sınıfının, emekçilerin, halkın eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesini, çalışma ve yaşam mücadelesini örgütlüyoruz. Bizim söylediklerimiz tümüyle düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Bu da anayasayla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Bizim fikirlerimiz ülkeyi yönetenler tarafından beğenilmeyebilir. Ama onların beğenmemesi gereğini yapmaktan bizi alıkoymaz. Ve demokratik ülkelerde fikirlerin tartışılacağı yer mahkemeler değildir. O nedenle bu konuşmanın muhatabının da doğrudan siyasi iktidar olduğunu söylemek isterim” diye konuştu.

Çerkezoğlu, mahkemede yaptığı savunmada ise şunları söyledi: “Maalesef eldeki iddianame Türkiye’de kurulmak istenen rejimin ruhuna uygun bir iddianamedir. Belki de öyle olmak zorundadır. İktidarı eleştirmeyi, rejimin/sistemin değiştirilmesi gerektiğini söylemeyi ve bunun için birliğin ve sokaklarda hak aramanın şart olduğunu suçlu gösteren bir iddianame bu rejime uyabilir ancak insanlığın ve bu toprakların yüzlerce yıllık evrensel-demokratik kazanımlarına uymaz. İddianame ifade özgürlüğünü suç olarak görmektedir. İfade özgürlüğü anayasal ve evrensel bir haktır. İddianamede tarafıma isnat edilen suç, on yıllardır bayrağını onurla taşıdığım ve bugün de genel başkanlığını yürüttüğüm DİSK’in bana verdiği bir görevdir. Gereğini yapmaktan ancak onur duyarım.”

EMEKLİ-SEN: ‘DÜŞÜNCELER SUÇ SAYILAMAZ’

Emekli-Sen Ordu Temsilciliği de yaptığı yazılı açıklamada, “Konfederasyonumuz Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun DİSK’in görüş ve taleplerini anlatan bir konuşmada Türkiye’nin gidişatına ilişkin düşüncelerini, fikirlerini ifade ettiğinden dolayı açılan ceza davası kabul edilemez. DİSK’in görüşleri yoksulluğa, yolsuzluğa ve adaletsizliğe karşı insan onuruna yakışan aş, iş, özgürlük ve adalet mücadelesidir. DİSK/Emekli-Sen’li emekliler olarak her zaman her yerde demokratik meşru hak alma mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz” dendi. (Sakarya/EVRENSEL)