Barış Annelerinin Ankara’ya girişine izin verilmedi

Çocukları açlık grevinde olan 100’e yakın barış annesinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Ankara’ya gelmesine polis izin vermedi. Barış anneleri ile birlikte otobüste olan Avukat Gülşen Özbek, polisin yasa dışı bir şekilde kente girişlerini engellediğini belirterek annelerin Adalet Bakanlığı ile görüşerek taleplerini yetkililere belirtmek istediğini söyledi.

Fotoğraf: MA

Van, Siirt, Diyarbakır, Mardin gibi bölge illerinden gelen ve çocukları cezaevlerinde açlık grevinde olan 100’e yakın barış annesi, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Fakat barış annelerini taşıyan otobüs sabah saatlerinde Ankara-Aksaray Yolu üzerinde polis tarafından durduruldu. Barış anneleri ile birlikte otobüste bulunan Avukat Gülşen Özbek, sabah saat 8’den beri annelerin Ankara’ya girişine izin verilmediğini söyledi. Polisin kendilerine hiçbir gerekçe sunmadığını belirten Özbek, “Annelerin kente girişi yasa dışı bir şekilde engelleniyor” dedi.

CHP, HDP, Saadet Partisi, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum-Der ile görüşmek için daha öncesinden randevu aldıklarını fakat kente girişlerinin engellenmesi nedeniyle randevu saatlerinin geçtiğini kaydeden Özbek, polisin sadece sembolik sayıda barış annesinin İHD ve Mazlum-Der ile görüşmek üzere kente girmesine izin vereceğini kendilerine söylediğini aktardı. Ayrıca, Meclis Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeyi planladıklarını ifade eden Özbek, annelerin özellikle Adalet Bakanlığı ile görüşüp vicdan çağrısında bulunmayı ve taleplerini yetkililere sunmayı istediklerini söyledi.

Yola çıkmadan önce Adalet Bakanlığı’na görüşmek için resmi bir başvura bulunduklarını aktaran Özbek, olumlu ya da olumsuz henüz kendilerine bir yanıt gelmediğini belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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