02 Nisan 2019 11:39
Adalet Bakanlığı ile görüşmek isteyen heyet Ankara'ya alınmıyor
Açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanlığı ve siyasi partilerle görüşmek için Ankara'ya giden heyet kent girişinde bekletiliyor.
Fotoğraf: MA
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde devam eden açlık grevindeki tutukluların yakınları ve Barış Anneleri'nden oluşan heyet Ankara'ya alınmıyor.
Açlık grevlerine ilişkin Adalet Bakanlığı ve siyasi partilerle görüşmek için kente gelen 100 kişilik heyet Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 saattir herhangi bir gerekçe gösterilmeden bekletiliyor.
Heyet, Van, Mardin, Batman ve Diyarbakır kentlerinden gelen tutuklu yakınları ve Barış Anneleri'nden oluşuyor. (Ankara/MA)
Aydınlar, açlık grevine ilişkin hükümeti adım atmaya çağırdı
SES: Leyla Güven yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor