Açlık grevinde olan tutukluların aileleri Sezai Temelli ile görüştü

Tecridin kaldırılması için açlık grevinde olan tutukluların aileleri, temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya geldi ancak Gölbaşı'da bekletilen ve Ankara’ya girişleri engellenen aileleri temsilen bir grup annenin Ankara’ya girişine izin verildi. Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan anneler, HDP Genel Merkezine gelerek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile görüştü.

Tüm topluma duyarlılık çağrısında bulunan ve şimdiye kadar cezaevlerinden 6 insanın hayatına son verdiğini hatırlatan anneler, “Çocuklarımız kendilerini eritirken biz de evlerimizde yemek pişiremiyoruz. Elimiz yüreğimizde her an çocuklarımızdan acı haber alacağız diye bekliyoruz. Telefonlara kötü haber alacağız diye korka korka bakıyoruz” diye konuştu.

Temelli annelerin haklı kaygılarını paylaştıklarını ve yaşamı savunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

ANNELER: ÇOCUKLARIMIZIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ!

Cezaevinde açlık grevinde olan tutukluların anneleri, tek isteklerinin olduğunu söyleyerek “Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Tecridin kaldırılmasını, grevdekilerin taleplerinin bir an önce kabul edilmesini istiyoruz” dedi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son verilmesi talebiyle açlık grevinde olan binlerce tutukludan Rojhat Aydın, Nazmi Aydın, Botan Timur, Necdet Abi, Delil Önvercan ve Kadir Kıyağ’ın Van’da yaşayan anneleri, çocuklarının durumuna dikkat çekerek taleplerinin biran önce karşılanmasını istedi.

"ÇOCUKLARIMIZ AÇKEN NASIL YEMEK YİYELİM?"

Oğlu Rojhat Aydın’ın duruşma için Tokat Cezaevi’nden Mardin’e getirildiğini dile getiren anne Halime Aydın, oğlunun 1 aydır açlık grevinde olduğunu söyledi. Anne Aydın, “Açlık grevinde olan tüm çocuklarımız için yüreğimiz yanıyor. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Bizim yüreğimiz yanıyor. Sofraya oturduğumuzda boğazımızdan geçmiyor. ‘Onlar açken biz nasıl yemek yeriz?’ diye soruyoruz kendimize. Başımızı yastığa koyduğumuzda çocuklarımız gözlerimizin önünde duruyor” dedi.

ANNELERİN TEK İSTEĞİ VAR

Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 3 yıldır tutuklu bulunan Nazmi Aydın’ın annesi Zeliha Aydın, “Sabah akşam kulağımız, gözümüz açlık grevinde. Tecrit kalksın, açlık grevleri son bulsun artık. Perişan durumdayız, günlerimiz zehir gibi geçiyor. Biz annelerin tek isteği tecride son verin” ifadelerini kullandı.

Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olan Botan Timur’un annesi Aslıhan Timur da, 3 yılı aşkın süredir cezaevinde olan oğlunun 1 Mart’tan beri girdiği açlık grevi sonucu 9 kilo verdiğini paylaştı. Anne Timur, “Abdullah Öcalan’ın ailesi, avukatları onu görsün. Öcalan üzerindeki tecrit kalksın ve açlık grevleri son bulsun” diye konuştu.

"ZULME SON VERİN TECRİDİ KALDIRIN"

Müebbet hapis cezası alan oğlu Necdet Abi’nin Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olduğunu söyleyen anne Meryem Abi, bir hafta önce görüştüğü oğlunun 8 kilo verdiğini söyledi. Anne Abi, “Bizler de tecridin kaldırılmasını istiyoruz. Çocuklarımız yaşasın diye bu zulme son” diye konuştu.

Tekirdağ 2 Nolu Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve 1 Mart’tan beri açlık grevinde olan Delil Önvercan’ın annesi Gülhezar Önvercan ise 2 oğlunu farklı tarihlerde yaşanan çatışmalarda yitirdiğini, 2 oğlunun ise cezaevinde olduğunu belirtti. Bir çocuğunun daha ölümünü görmeye tahammül edemeyeceğini vurgulayan anne Önvercan, “Artık yeter çocuklarımız ölmesin. Onurlu bir barışın gelmesini istiyoruz. Biz anneler artık ağlamayalım. 2 çocuğum yaşamını yitirdi, 2 çocuğum da cezaevinde. Ben bütün dünyaya, bütün annelere sesleniyorum. Diyorum ki el ele verin. Biz barış dışında kimseden bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızın yanında olacağız” dedi. (MA)

BARIŞ ANNELERİNİN ANKARA’YA GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Fotoğraf: MA

Çocukları açlık grevinde olan 100’e yakın barış annesinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Ankara’ya gelmesine polis izin vermedi. Barış anneleri ile birlikte otobüste olan Avukat Gülşen Özbek, polisin yasa dışı bir şekilde kente girişlerini engellediğini belirterek annelerin Adalet Bakanlığı ile görüşerek taleplerini yetkililere belirtmek istediğini söyledi.

Fotoğraf: MA

Van, Siirt, Diyarbakır, Mardin gibi bölge illerinden gelen ve çocukları cezaevlerinde açlık grevinde olan 100’e yakın barış annesi, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Fakat barış annelerini taşıyan otobüs sabah saatlerinde Ankara-Aksaray Yolu üzerinde polis tarafından durduruldu. Barış anneleri ile birlikte otobüste bulunan Avukat Gülşen Özbek, sabah saat 8’den beri annelerin Ankara’ya girişine izin verilmediğini söyledi. Polisin kendilerine hiçbir gerekçe sunmadığını belirten Özbek, “Annelerin kente girişi yasa dışı bir şekilde engelleniyor” dedi.

CHP, HDP, Saadet Partisi, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum-Der ile görüşmek için daha öncesinden randevu aldıklarını fakat kente girişlerinin engellenmesi nedeniyle randevu saatlerinin geçtiğini kaydeden Özbek, polisin sadece sembolik sayıda barış annesinin İHD ve Mazlum-Der ile görüşmek üzere kente girmesine izin vereceğini kendilerine söylediğini aktardı. Ayrıca, Meclis Grup Başkan Vekilleri ile görüşmeyi planladıklarını ifade eden Özbek, annelerin özellikle Adalet Bakanlığı ile görüşüp vicdan çağrısında bulunmayı ve taleplerini yetkililere sunmayı istediklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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