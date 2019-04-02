Bölgede seçim tablosu: Kayyım rejimi onca desteğe rağmen tutmadı

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

Yerel seçimler sonuçlandı. Bölge’de kayyım atanan belediyeler geri alınırken, çıkan tabloya dair de tartışmalar epey sürecek gibi. Bölgedeki tabloyu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden KHK ile ihraç edilen Akademisyen Celil Kaya ile konuştuk. Kayyım adayların kaybettiğine dikkat çeken Kaya, iktidarın kayyım rejimine onca yaptığı desteğe rağmen tutmadığını ifade ederek, tekrar kayyım atama durumunda seçimlerin meşruiyetinin kalmayacağını dile getirdi. Kaya, HDP oylarındaki düşüşün Erdoğan’ın dediği gibi beka olmadığını belirterek, düşüklüğün HDP’nin batıda aday göstermemesi olarak değerlendirdi.

KAYYIMLAR HEZİMET YAŞADI

Siyaset Bilimci Celil Kaya, HDP’nin Şırnak ve Ağrı’yı kaybetmesine rağmen birçok ilde özellikle Kürt illerinde oylarını arttırdığını belirterek, “İktidar tarafından HDP büyük bir oy kaybına uğramış gibi gösteriliyor. HDP’de oy kaybı yok, hatta kimi yerlerde artış var. AKP’den aldığı ilçeler de var. İktidar HDP’nin gerilemesini çok istiyordu ve kayyım siyasetinin meşrulaşmasını istiyordu. Diyarbakır ve Hakkari’de kayyımları aday gösterdiler. İkisinde de büyük hezimet yaşadılar. Diyarbakır’da AKP’nin oyları yüzde 30’lara düştü ve en düşük oranlardan biri. Kayyım rejimi Kürt halkı tarafından kabul edildi diye düşünüyorlardı. Kayyım alır düşünüyorlardı ama olmadı” dedi.

"HDP CİDDİ BİR MUHASEBESİNİ YAPACAKTIR"

HDP’nin Şırnak’ı kaybetmesine ilişkin şunları söyleyen Kaya, “Şırnak meselesine gelince evet göç var ama bir düşüş var. Ama bunun hendeklerle ilgisi var, demografik dönüşümle ilgisi var. Bunların hiçbiri tek neden değil. Sadece demografik dönüşümle açıklamak çok kolaycılık olur. Siyasal gelişmeleri, halk tepkisini gözden kaçırmak olur. HDP de kolay yola kaçmayacaktır. Ciddi bir muhasebesini yapacaktır. Şırnak, hendek sürecinde en çok hırpalanan yer ve sembolik önemi var” dedi.

"HDP’NİN OY DÜŞÜKLÜĞÜ BEKA İLE İLGİLİ DEĞİL"

İktidarın HDP’nin oy kaybettiğine dair ifadelerin, Batı illerinde aday göstermediği dikkate alındığında gerçeği yansıtmadığını belirten Kaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kürtler beka meselesini anladılar, HDP ile aralarına mesafe koydular' şeklinde konuştu. Ama öyle bir şey yok. HDP’nin oyları yüzde 10’dan yüzde 4’e düştü diye bakıyorlar ama HDP birçok ilde aday göstermedi. HDP’nin sadece İstanbul’da yüzde 10’luk oyu var. Bu sadece Türkiye’de yüzde 2’lik bir orana tekabül ediyor. Adana, Mersin, Antalya ve diğer illerde de tabanı var” dedi.

"TEKRAR KAYYIM ATAMA SEÇİM MEŞRUİYETİNİ KALDIRIR"

Kaya, iktidarın ‘Kayyım atayacağız’ söylemlerinin seçmene yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, kayyım atandığı takdirde seçim meşruiyetinin ortadan kalkacağını söyledi. Kaya, “Kayyım atayacağım demesiyle aslında seçmeni tehdit etti. Seçmen sandığa gitmesin diye söylendi. HDP’li belediyelere aktarılan onlarca katı kaynak aktarıldı kayyımlara. Belediyeleri HDP’den almak için altyapı çalışmaları yaptı ama bütün bunlara rağmen kayyım rejimi tutmadı. Kürt seçmen HDP’ye oy verip belediyeleri aldı kayyımlardan. Kayyımın zaten meşruiyeti yoktu. Hatta kayyım atandığında Batı’dan CHP’den tepki gelmemişti. Ama şu anda tekrar kayyım atanması bir kere bu seçim mantığını, meşruiyetini ortadan kaldıran bir şey olur. Bir daha kayyım atama ihtimalini düşük görüyorum” dedi.

AKP’NİN KÜRT MESELESİ VE EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Kaya, AKP’nin seçim yenilgisinin hem ekonomik kriz hem de Kürt meselesine karşı aldığı tutumdan kaynaklı olduğunu belirterek, “Ekonomik olarak Türkiye’nin en geri kalmış, işsizliğin en yüksek olduğu kentler Kürt kentleridir. Ekonomik krizin en yoğun olduğu yerler buralardır. Sadece Kürt meselesi üzerinden oy verme davranışı şekillendiği doğru değil, ekonomik refah dönemi olan 2000’lerin ortasından 2014’e kadar olan dönemde ekonominin büyüdüğü dönemde Kürt seçmenin tercihi farklı olabiliyordu. AKP oylarını arttırıyordu orada. Sadece Kürt meselesi için attığı adımlardan dolayı değil, bütün Türkiye’de başarılıydı. Neden? Ekonomik olarak başarılıydı, parasal genişleme vardı. Bu para orta alt kesimlere dağılıyordu. Sadece Kürt meselesine oy veriliyordu ya da sadece ekonomik nedenlerden dolayı veriliyordu değil. Her zaman ikisi de birbiriyle ilişkilidir. Ne sadece biridir ne sadece ötekidir. Bazen bir tanesi daha yakıcı hale gelebilir, şu anda tabii ekonomik kriz var. Yani ekonomik krizden dolayı AKP’ye tepki var dersek, 2014-2019 yerel seçimleri arasında AKP açısından dramatik bir dönüşüm yok Kürt illeri açısından. AKP’nin bu seçim yenilgisi İstanbul, Ankara, Adana’nın gitmiş olması da aslında ekonomik krizle bağlantılı” diye konuştu.

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