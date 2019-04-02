Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 2 Nisan 2019 Salı
Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.
02 Nisan 2019 08:58Son Güncellenme Tarihi: 02 Nisan 2019 09:27
Yerel seçim sonuçları, İstanbul tartışmaları, değerlendirmeler, analizler ve fazlası Ne Var Ne Yok'ta. Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel WebTv'de.
2 Nisan Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: yerel seçim
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