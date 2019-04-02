AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, seçimler hakkında açıklama yapıyor. Yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım kazandığını duyurmuş, YSK ise kesin olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu açıklamıştı.

Seçimler hakkında açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptıkları ve yapacakları itirazlara değindi.

Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

"MİLLETİN TAKDİRİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE"

"Ortaya çıkan tabloda şunu görmek lazım. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. AK Parti bu demokrasi mücadelesi ile vücut bulmuştur. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde itiraz mekanizmasını çalıştırır."

"İTİRAZLAR DOĞAL, İTİRAZ YILLARDIR KULLANILAN BİR YÖNTEM"

"Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar yapılabiliyor, geçersiz oyların değerlendirilmesi yapılabiliyor. Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgelerindeki uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu uyumsuzluğu gidermek için bu itirazlar doğaldır. uyumsuzluk varsa bu meşru müesseseye başvurmak yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her oyun yerini bulması açısından önemlidir."

(HABER MERKEZİ)

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