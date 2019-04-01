Provokatif seçim haberleri yetkililerce yalanlanıyor
Valilik, bazı sandık kurulu üyelerinin gözaltına alındığı iddiasını yalanladı. AKP'ye yakın gazeteler benzer pek çok provokatif haber yayınladı.
Fotoğraf: DHA
Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından pek çok yanıltıcı bilgi paylaşılmaya başladı. "Oy çalan CHP'lilerin tutuklandığı", "Tüm geçersiz oyların yeniden sayılacağı gibi" yalan bilgiler hızla resmi ağızlarca yalanlandı. Bu manüplatif paylaşımlara AKP'ye yakınlığı ile bilinen bazı yazar ve gazeteler de ortak oldu.
VALİLİK YALANLADI
İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Yalan haberleri paylaşıp bir süre sonra silen gazeteler arasında Sabah başı çekti. Valiliğin yalanladığı bu haberi Sabah gazetesi duyurmuştu.
TÜM OYLARIN YENİDEN SAYILACAĞI YALANI
YSK'nın tüm oyları yeniden sayacağına dair yalan haber de öne çıkan provakatif haberler arasındaydı. Bu yalan Twitter'da hızla çoğalarak paylaşıldı. Paylaşımı ilk yayanlar arasında Hilal Kaplan da vardı. Kaplan, manüplatif paylaşımı hakkında düzeltme yayınlamak zorunda kaldı.
1 Nisan 2019
GAZİOSMANPAŞA YALANI
Bir başka yalan haber ise Haber 7 tarafından yayıldı. İddiaya göre usülsüzlük yapan CHP'liler kendilerine engel olmak isteyen polise saldırmıştı. Yalan haber Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından yalanlandı.
Hatipoğlu ilçede seçimlerin huzur ve sükun içinde geçtiğini, böyle bir olay yaşanmadığını duyurdu. Bu paylaşım İstanbul Valiliğince de rt'lendi.
Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İlçemizde böyle bir olay cereyan etmemiştir. Yerel secimlerimiz büyük bir huzur ve sükun içinde tamamlanmıştır.— Numan Hatipoğlu (@numanhatipoglu) 1 Nisan 2019
(HABER MERKEZİ)