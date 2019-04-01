Provokatif seçim haberleri yetkililerce yalanlanıyor

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından pek çok yanıltıcı bilgi paylaşılmaya başladı. "Oy çalan CHP'lilerin tutuklandığı", "Tüm geçersiz oyların yeniden sayılacağı gibi" yalan bilgiler hızla resmi ağızlarca yalanlandı. Bu manüplatif paylaşımlara AKP'ye yakınlığı ile bilinen bazı yazar ve gazeteler de ortak oldu.

VALİLİK YALANLADI

İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında, "Basında yer alan 'İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yalan haberleri paylaşıp bir süre sonra silen gazeteler arasında Sabah başı çekti. Valiliğin yalanladığı bu haberi Sabah gazetesi duyurmuştu.

Sabah gazetesinin yayınlayıp sildiği haberin paylaşımına ilişkin ekran görüntüsü.

TÜM OYLARIN YENİDEN SAYILACAĞI YALANI

YSK'nın tüm oyları yeniden sayacağına dair yalan haber de öne çıkan provakatif haberler arasındaydı. Bu yalan Twitter'da hızla çoğalarak paylaşıldı. Paylaşımı ilk yayanlar arasında Hilal Kaplan da vardı. Kaplan, manüplatif paylaşımı hakkında düzeltme yayınlamak zorunda kaldı.

GAZİOSMANPAŞA YALANI

Bir başka yalan haber ise Haber 7 tarafından yayıldı. İddiaya göre usülsüzlük yapan CHP'liler kendilerine engel olmak isteyen polise saldırmıştı. Yalan haber Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından yalanlandı.

Hatipoğlu ilçede seçimlerin huzur ve sükun içinde geçtiğini, böyle bir olay yaşanmadığını duyurdu. Bu paylaşım İstanbul Valiliğince de rt'lendi.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. İlçemizde böyle bir olay cereyan etmemiştir. Yerel secimlerimiz büyük bir huzur ve sükun içinde tamamlanmıştır. — Numan Hatipoğlu (@numanhatipoglu) 1 Nisan 2019

Haber 7'nin paylaştığı yalan haber ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı'nın yalanlaması.

(HABER MERKEZİ)