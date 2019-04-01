01 Nisan 2019 20:33

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan önce istifa edecek

Halk tarafından istifası istenen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceği açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika 28 Nisan'dan önce istifa edecek

Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

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    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifa edeceğini duyuruldu.

    Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Buteflika, görev süresinin dolacağı 28 Nisan'dan önce istifasını sunacak.

    Açıklamada, istifadan önce, geçiş döneminde devlet kurumlarının işleyişinin sürekliliğini sağlamak için kararlar alınacağı belirtildi.

    CEZAYİR'DE YENİ KABİNE AÇIKLANDI

    Buteflika, dün eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıklamıştı.

    Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi televizyon kanalında yapılan açıklamada, 27 bakanlıktan oluşan yeni hükümette, önceki hükümetten 6 bakanın görevine devam ettiği belirtildi.

    Savunma Bakanlığını da yürüten Cumhurbaşkanı Buteflika’nın yardımcılığında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih’in kalmaya devam etmesi dikkati çekti. Buteflika, 11 Mart’ta Ahmed Uyahya hükümetini görevden almış, yerine hükümeti kurması için Bedevi’yi atamıştı.

    HALK HAREKETİ YETERSİZ BULUYOR

    Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, 11 Mart'ta 5. dönem için adaylıktan çekildiğini, 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

    Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti. 

    Uyahya hükümetinin görevden alınması, 5’inci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve görev süresinin uzatılması şeklinde sıralanan Buteflika’nın kararları, halk hareketi tarafından kabul edilmemişti. Yeni hükümet kurma çalışmaları ülkedeki muhalefet ve sendikalar tarafından reddedilince Nureddin Bedevi, eski Uyahya hükümeti bakanlarından yeni kabine kurulana dek görevlerini sürdürmelerini istemişti.

    Ancak uzmanlar, Buteflika’nın yeni hükümetinin yasal olarak sorunlu olduğunu, Anayasa’nın 102’nci maddesi gereği görevden alınması beklenen Cumhurbaşkanı tarafından hükümetin atanamayacağını dile getiriyor. Buna göre Anayasa’nın 104’üncü maddesi, geçiş sürecinde hükümetin değiştirilemeyeceğine hükmediyor.

    Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören 102’nci maddenin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

    Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, ciddi sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkede protestolara neden oluyordu. (DIŞ HABERLER)

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