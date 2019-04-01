Reyhan Başaran: Mücadelemiz devam edecektir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisinin (EMEP) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bağımsız aday gösterdiği Reyhan Başaran Koç, resmi olmayan seçim sonuçlarına dair yazılı açıklama yaptı. Başaran açıklamasında, “Biz 31 Mart’ta sonuç ne olursa olsun aynı inanç ve kararlılıkla işçi ve emekçilerin hak mücadelesini sürdüreceğimizi her defasında söylemiştik. Bugün de söylüyoruz; mücadelemiz devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Reyhan Başaran Koç’un açıklaması şöyle:

“31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini geride bıraktık. Resmi olmayan rakamlara göre 12 ilçenin tamamından oy aldık. Buna göre yine resmi olmayan rakamlara göre aldığımız 3 bin 136 bizler için çok kıymetli. 10 Şubat 2019'da adaylığımızı açıkladığımız günden bu yana yürüttüğümüz seçim çalışmalarını işçi durakları, fabrika önleri, halk pazarları, ev ziyaretleri, köyler, dernekler, kahvehaneler ve esnaf ziyaretleriyle sürdürdük.

Birbirinden farklı olmayan iki sermaye partisinin arasında tercihe mecbur bırakılan Kocaelili emekçileri seçeneksiz bırakamayacağımızı, aynı zamanda halktan yana nasıl bir yerel yönetim anlayışının olması gerektiğini anlattık. Halkın sadece sandıkta değil, yönetimde de söz sahibi olması, karar ve denetimin dışında tutulmamasının tek yolunun “Halk Meclisleri“ aracılığıyla olabileceğini gittiğimiz her alanda emekçilerle paylaştık.

"TÜM DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sermaye karşısında sınıf anlayışını ortaya koyan bu çalışmamızın karşılığı ve bize, partisine inanan tüm emekçilerin ortaya koyduğu irade, bizler açısından büyük bir kazanımdır. Gerek partili arkadaşlarımıza, gerekse yanımızda olan, çalışmalarımıza destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

"MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİYİZ"

Biz 31 Mart’ta sonuç ne olursa olsun aynı inanç ve kararlılıkla işçi ve emekçilerin hak mücadelesini sürdüreceğimizi her defasında söylemiştik. Bugün de söylüyoruz; mücadelemiz devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Dolayısıyla iş, ekmek ve özgürlük taleplerimize sahip çıkmalı, birleşmeli, örgütlenmeli ve haklarımızı kazanmak için öz güvenle hareket etmeliyiz. Başta krizin faturasına karşı acil taleplerimiz olmak üzere, demokratik haklar ve özgürlükler için mücadeleyi yükseltmeliyiz.

Sevgilerimizle...” (Kocaeli/EVRENSEL)

Kocaeli | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

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