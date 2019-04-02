02 Nisan 2019 04:10

Bir iş yeri eyleminin bize öğrettikleri

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri, yaşadıkları sorunlara karşı yürüttükleri iş yeri çalışmasını Evrensel'e değerlendirdi.

Bir iş yeri eyleminin bize öğrettikleri

Fotoğraf: Evrensel

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    SES Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilciliği
    İzmir

    2019’un gelişi tüm memlekette olduğu gibi sağlık çalışanları açısından da pek hayırlı olmadı. Kriz kendini iyiden iyiye hissettirirken yılın 2019’a dönmesi ile birlikte vergi diliminden çıkmış olmak ve aldığımız performans ücretlerinin normale döneceği fikri bizlere rahat bir nefes aldırmıştı ancak önce yılın ilk altı ayı için açıklanan zam, ardından iyiden iyiye düşen performans ücretleri tabiri caizse ocağımıza ateş gibi düştü.

    Neredeyse tamamen kesilmiş olan döner sermaye ücretleri tüm hastanelerde sorun olmuş, zaten çok düşük ücretle çalışan sağlık emekçilerinin son aylarda en büyük sorunu haline gelmiştir. Tam da bu noktada, tüm çalışanların sorunu için birleşemeyeceksek ne zaman birleşeceğiz düşüncesiyle, SES Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi işyeri temsilciliği olarak hastanemizde temsilciliği olan tüm sendikalarla ne yapabiliriz diye görüşmeler başlattık. Yetkili sendika dahil 4 ayrı sendika ile görüşerek birlikte ortak bir eylem yapalım önerisini götürdük. Sadece eylemi değil eylem hazırlıkları için kliniklerde çalışmaları da birlikte yapalım, sesimiz daha yüksek olsun istedik. Ancak diğer sendikaların temsilcilikleri ne kadar birlikte iş yapmak istemişse de çalışanlara karşı sorumluluğunu elinin tersiyle iten sendika merkezleri temsilciliklerinin ortak eylem yapmasına izin vermemiştir.

    İşyeri temsilciliğimizin tüm ikna çabalarına rağmen ne yazık ki çalışanların ortak talebi sendikal bürokrasiye takılmış ve aynı zamanda kendi üyelerini de hüsrana uğratmıştır.

    Son dönemde baskı koşulları düşünüldüğünde işyerlerinde eylem yapmak neredeyse imkansızlaşmışken her şeye rağmen biz alana çıkmak zorundayız dedik. Birkaç ay önce iş yerinin sorunlarına özel bildirilerimizle klinik ziyaretleri yapmış ve çalışan arkadaşlarımızla ortak sorunlarımız üzerine sohbet etmiştik. O zaman öne çıkan en net sorun eksik personelle daha çok çalışmaktı ve bu eylem için yeniden tüm kliniklerimizi ziyaret ettik. Eksik personelle çalışmanın devam ettiği koşullarda bir de üstüne artan krizle birlikte yan ücretlerdeki kesintiler, aldığımız maaş zammının çok düşük olması dile getirilen sorunlardandı. Ancak öne çıkan en önemli talep bu kadar soruna rağmen sendikaların neden ortak hareket etmediğiydi. Arkadaşlarımıza böylesi bir şeyi bizlerin de önemsediğini ve bunun için çok çaba harcadığımızı da anlatarak diğer sendikalar olmasa da bizlerin ortak bir sorun etrafında birleşebileceği çağrısı yaparak çalışan arkadaşlarımızı eyleme davet ettik.

    Hastanenin ana kapısında yapılan açıklamaya sendika üyesi olmayan ya da diğer sendikalara üye arkadaşlarımızın katılımı dikkat çekiciydi. Uzun süredir işyerleri eylemleri konusunda tereddütler yaşadığımız bir dönemden geçtiğimiz düşünülünce ortak bir talep etrafında birleştirebildiğimiz bir eylemi işyeri önünde yapmış olmamız da hem bizler hem de çalışan arkadaşlarımız açısından umut vericiydi.

    Sendikal anlamda zorlu süreçlerden geçtiğimiz doğrudur. Ancak bu koşulları dağıtmanın yolunun da işyeri çalışmalarımızı güçlendirmekten geçtiği hepimiz açısından aşikardır. Israrla buradan vazgeçmemek, umutsuz havayı dağıtmanın yolunun buradan geçtiğini görmek önümüzde duran en büyük görevdir.

    Fotoğraf: Evrensel

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