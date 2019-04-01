Danimarka’da demiryolu makinistleri direnişte

Danimarka’da bu sabahtan itibaren demiryolu çalışanlarının işi bırakması sonucu Danimarka ve İsveç arasındaki Öresund Köprüsü’nde trafik tamamıyla durdu.

Danimarka Demiryolları DSB’nin ulaşımı sağlamak için otobüs seferlerini başlatması sorunu çözmeye yetmeyince trafik felç oldu.

SENDİKA DÜŞMANI TUTUMA TEPKİ

Direnişteki makinistler, Ektrabladet gazetesine gönderdikleri mektupta, işveren konumundaki DSB’nin sendika temsilcilerini tasfiye etmesini protesto etmek için işi bıraktıklarını açıkladılar.

Gazete makinistlerin işverenin misilleme yapmasından kaygı duydukları için adlarını açıklamadıklarını belirtti.

İsveç’te yayımlanan Expressen gazetesinde yer alan haberde de 70 civarında direnişçi makinistin ellerindeki kızıl bayraklarla DBS’nin merkez bürosu önünde protesto gösterisi yaptıkları belirtildi.

SENDİKA GREVİN BİTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Direnişçi makinistlerin üyesi oldukları Danimarka Demir Yolları Federasyonu, grev kararının sendika tarafından alınmadığını açıklayarak tüm demiryolu çalışanlarını görevleri başına çağırması ise dikkat çekti. (DIŞ HABERLER)