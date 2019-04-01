Çankaya Belediyesi önünde seçim kutlaması

CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması çeşitli yerlerde kutlandı. Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişiye hitap eden Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, CHP'li belediyelerin içinde en yüksek oy aldıklarını belirterek artık Çankaya'nın büyükşehirden kaynaklanan mağduriyetinin ortadan kalkacağını söyledi. Taşdelen, “Çankaya Belediyesi, halkın belediyesi olmaya devam edecek” dedi.

Çankaya'da kendisini yeniden seçerek görev başına getiren vatandaşlara teşekkür ederek belediye önünde kutlama gerçekleştiren Taşdelen, lafla sözle değil çalışmakla Türkiye'nin aydınlığa çıkacağını belirtti. Bu yüzden çok çalıştıklarını ifade eden Taşdelen, “Benim bir derdim vardı. Hep diyordum. Rantçıdan, talancıdan, AKP'den belediye olmaz. Belediye Başkanı da olmaz. Belediye başkanı dürüst, halkçı adamdan olur”dedi. Taşdelen, “O kadar iftiraya rağmen de Mansur Yavaş kazandı. 25 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürkçülerin, demokratların oldu. Çankaya Belediyesi artık çok daha fazla hizmet alacak. Büyükşehir'den kaynaklanan mağduriyeti ortadan kalkacak”diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları