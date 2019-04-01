01 Nisan 2019 17:14

İktidar basınının zor günü

Seçim sonuçları gazetelerin manşetindeydi. İktidar yanlısı basınla diğerleri arasında yorum farkı yine dikkat çekti.

İktidar basınının zor günü

Yeni Şafak, Yeni Akit, Akşam ve Star'ın 1 Nisan 2019 birinci sayfaları | Kolaj: Evrensel

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    Yerel seçim gecesinin en çok tartışılanı Anadolu Ajansı oldu. Ajansın bir noktadan sonra İstanbul’dan veri girişini durdurması ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun öne geçtiğini duyurmak istememesi geceye damgasını vurdu. YSK Başkanı Sadi Güven, “AA benim müşterim değil. Benden veri almıyor, nereden veri alıyor bilmiyorum” açıklaması yaptı.

    Genel seçim atmosferinde geçen yerel seçimler sona erdi. Kesin sonuçlar açıklanmamış olsa da siyasi tablo netleşti. Seçimin öne çıkan olayı ise İstanbul’da oy sayımının bir türlü bitmek bilmemesi oldu. Özellikle Anadolu Ajansı’nın AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın “kazandım” açıklamasından sonra İstanbul için veri girişini durdurması ve bugün öğle saatlerine kadar CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun zaferini duyurmak istememesi damgasını vurdu. İstanbul’daki gerçek durumu açıklamak ise bir başka iktidar destekçisi ajans olan Demirören Haber Ajansı’na bırakıldı. DHA, İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazandığını YSK verileriyle ilk duyuran haber ajansı oldu.

    YSK: AA BİZİM MÜŞTERİMİZ DEĞİL

    YSK Başkanı Sadi Güven tartışmalar üzerine bugün açıklama yaptı. Güven, “AA benim müşterim değil. Benden veri almıyor, nereden veri alıyor bilmiyorum. Sonuçlar yeni girmeye başladığında AA yüzde doksan sonuç gösteriyordu” dedi. Güven, ayrıca 84 sandıkta itirazların olduğunu belirtti. Güven, İstanbul için beklenen açıklamayı da “Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey’in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor” sözleriyle yaptı. YSK’nın ardından Anadolu Ajansı “Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır" açıklaması yaptıktan sonra İstanbul’u kırmızıya boyadı.

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    GAZETELER NASIL GÖRDÜ?

    Seçim sonuçları gazetelerin de manşetiydi. İktidar yanlısı basınla diğerleri arasında yorum farkı yine dikkat çekti.

    Sözcü, “Ankara 25 yıl sonra CHP’ye geçti, İstanbul ise 1 Nisan şakası gibi” dedi. Sözcü birinci sayfasında “Vatandaş bu seçimde iktidarın kulağını çekti. CHP sahillerden Anadolu’ya girdi, AKP’nin oy deposu kalelerini mutfak vurdu” vurgularını öne çıkardı. Yine MHP’nin AKP’yle ayrı seçime girdiği yerlerde kazandığı zaferlere de dikkat çekildi.

    Birgün “Baskı ve zorbalık değil umut kazandı” manşeti attı. Gazete, “Yerel seçimler Cumhur İttifakı için hüsranla sonuçlandı. İktidar bloku devreye soktuğu onca hukuksuzluğa rağmen başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kritik kenti kaybetti” ifadelerini kullandı. 

    Cumhuriyet, “Tek adama uyarı” manşeti atarken sürmanşetinde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “Kazandık, biliyorum” ifadesini başlık olarak kullandı.

    Karar Gazetesi “Değişim seçimi” olarak nitelendirdiği seçimler için birinci sayfasından, “Türkiye bir demokrasi sınavını daha olgunlukla geçirdi. Çok sayıda ilde oy oranların birbirine yakın seviyedeydi. Ankara’da CHP adayı Yavaş yarışı önde tamamladı, büyük çekişme İstanbul’daydı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın etkisiyle AKP’nin CHP’ye kaybettiğine de işaret etti.

    Karar gazetesi, Dersim’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun seçimi kazanmasına da ilk sayfasında, “Tunceli’ye komünist başkan” diyerek yer verdi.

    Yeni Yaşam gazetesi “İktidar sallandı” manşet attı. Ayrıca “Kayyımları halk gönderdi” vurgusu yapılırken ve Diyarbakır’daki kutlamalar da 1. sayfadan aktarıldı.

    İKTİDAR BASINININ ZOR GÜNÜ

    Doğrudan iktidarın etkisindeki gazeteler ise başlıklarda Cumhur İttifakı’nın Türkiye genelinde aldığı toplam oy oranına odaklandı. Ankara ve İstanbul’daki durum öne çıkarılmadı.

    Sabah Gazetesi “Erdoğan’ın 15. Zaferi” manşetiyle çıktı. Akşam Gazetesi “Cumhur Kazandı” manşetiyle çıkarken “İstanbul ve 15 büyükşehir Ak Parti’nin” dedi. Akşam Iğdır’da HDP’nin kazanmadığını iddia etti. Haberde “Kayyum Kazandı HDP geriledi” ifadeleri kullanıldı.

    Akit manşetinde “2023’e kadar istikrar” başlığı kullanırken, Takvim Gazetesi “Bir Aşk Hikayesi” manşetinin altında AKP’nin İstanbul’da “15’te 15 yaptığını” yazdı. Gazetenin birinci sayfasından İYİ Parti, CHP, HDP, Saadet Partisi liderleri ve HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafları kullanılarak “Kaybedenler Kulübü” başlığı atması dikkat çekti.

    Demirören’in gazetesi Hürriyet de “Balkon’dan yüzde 52 mesajı” dedi. Aynı holdingin diğer gazeteleri Milliyet ve Posta ise “Seçim bitti reform zamanı” manşetleri atarak patronların ekonomi konusundaki beklentilerinin sözcülüğünü yaptı. (MEDYA SERVİSİ)

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