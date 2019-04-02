Prof. Dr. Erkan Erdil: Norm kadro sorunu ve baskılar göçe neden oluyor

Ekin BAL

Ankara

ODTÜ İktisat Bölümünden Prof. Dr. Erkan Erdil, akademi üzerindeki baskıların her geçen gün arttığına dikkat çekerek "norm kadro" uygulaması ve Barış için Akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenlere verilen cezaların özgür düşünceyi kısıtladığını söyledi. Genç akademisyenlerin bu baskılar sebebiyle yurt dışına göç ettiğine değinen Erdil, “Sınıfımdaki öğrencilerimin de burada kalma arzularının azaldığını görüyorum” dedi.

ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erkan Erdil ile Türkiye’de akademinin genel halini ve kadro kısıtlamalarını konuştuk. İktidarların hiçbir zaman özgür bilimden ve özgür düşünceden çok haz etmediklerini belirten Erdil, Türkiye’de çok uzun zamandır akademiye yönelik baskıların devam ettiğini söyledi. Erdil, ‘Norm kadro’ ile yeni bir baskı türü geliştirildiğini belirtti.

YÖK’ün üniversitelerdeki her bölüm için norm kadroyu üç kişi ile sınırladığını, araştırma üniversiteleri başta olmak üzere bazı üniversitelerde ise norm kadronun 12 olduğunu dile getiren Erdil, “ODTÜ gibi bazı üniversitelerde bazı bölümlerinde norm kadronun 21’e çıkarılması söz konusu olmuş. Bu bölümler arasında sosyal bilimler yok, mühendislik fakültesinin de bazı bölümleri hariç tutarak yapılmış bu uygulama. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü bu istisnalar keyfi olarak yapılıyor” dedi. Erdil gerek kadro uygulamalarının gerekse de “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atan akademisyenlere verilen cezaların öğretim üyelerinin fikirlerini özgürce ifade etmesi önünde engeller oluşturduğunu ifade etti. Erdil, son dönemde yaşanan ekonomik krize karşı iktidarın aldığı tutuma karşı iktisatçılardan daha yoğun bir itiraz gelmesi gerekirken, bu itirazların sınırlı kalmasının arkasında bu baskıların olduğunu belirtti.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI DÜŞTÜ

Üniversitelerin en büyük sorunun araştırmacı yetiştirememesi olduğunu kaydeden Erdil, ÖYP ile ODTÜ İktisat Bölümünde bir dönem 30 olan araştırma görevlisi sayısının 8’e düştüğünü aktardı. Araştırma görevlilerini yetiştirecek kadronun hem çeşitliliğinin hem de sayısının fazla olması gerektiğine değinen Erdil, öğretim görevlileri üzerinde giderek artan iş yükünün de bir sorun olduğunu belirtti. “Sizden üniversiteniz, ders vermenizi, tez yönetmenizi, idari işler yapmanızı bir yandan da proje üretmenizi bekliyor” diyen Erdil, akademisyenlerin kendilerini geliştirmek için vakit ayırmasının ve üniversitelerden verilen bütçe kısıtlamaları nedeniyle yurt dışındaki konferanslara başta olmak üzere akademik etkinliklere katılmasının giderek güçleştiğini dile getirdi.

YURT DIŞINA GÖÇ ARTIYOR

Son dönemde akademisyenlerin yurt dışına göç etmesini de değerlendiren Erdil, kendi kuşağındaki bilim insanlarının yurt dışında edindikleri bilgileri mesleklerine uygulamak için geri dönme hedefinde olduğunu fakat genç akademisyenler başta olmak üzere akademisyenlerin siyasal, iktisadi ve kurumsal baskılardan dolayı şu anda yurt dışına göç ettiğini söyledi. Akademisyenlerin dışında sınıfında öğrencilerin de yurt dışına gitmek istediğini dile getiren Erdil, “Sınıfımdaki öğrencilerimin de burada kalma arzularının azaldığını görüyorum. Kıt kaynaklarla eğittiğimiz öğrencileri, en verimli zamanlarında göçe zorlamak bana ciddi bir vatan hainliği gibi geliyor.” dedi.

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