İsviçre'de gençlik 6 Nisan'da yeniden alanlarda olacak

Lise öğrencisi 16 yaşındaki Greta Thunberg’in dünyadaki iklim sorunlarına dikkat çekmeye başladığı ağustos ayından beri dünyanın birçok ülkesinde gençler ortak taleplerle okulları boykot ederek sokaklara çıkıyor. Öğrenciler, 6 Nisan’da İsviçre'nin neredeyse her kantonunda eylem yapacak.

2018’in son aylarında eylemlerle daha hareketli dönem yaşayan başta öğrenci gençlik ve çevre konusunda duyarlı vatandaşlar, 18 Ocak’ta Avrupa ve İsviçre’de ortak taleplerle eylem yapmış, bu eylemler sonrası 2 Şubat’ta yeniden sokaklara çıkmıştı. En son eylemlerini 100’ün üzerinde ülkede hayata geçiren öğrenciler, 15 Mart günü okullarda boykotu hayata geçirerek, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2 bine yakın alanda sokaklara çıktı; insanları daha duyarlı olmaya, politikacıları iklim değişikliği konusunda acil önlem almaya çağırdı.

Fotoğraf: Evrensel

Önümüzdeki 6 Nisan’da da İsviçre’nin neredeyse her kantonunda eylem yapacak ve iklim değişikliği için acil önlem isteyecek olan gençler, bu eylemlere herkesin duyarlılık göstermesini ve bulundukları yerlerdeki gösterilerek katılmasını istiyor.

24 Mayıs’ta ise Avrupa, İsviçre ve dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak miting ve yürüyüşlerle iklim mücadelesi devam edecek. (Basel/EVRENSEL)

İsviçre’de gençler sokağa çağırdı, on binler iklim için uyardı

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