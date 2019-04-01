EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la seçim sonuçlarını değerlendirdik

31 Mart yerel seçimleri sonlandı ve tartışmalı olan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı dışında bütün sonuçlar netleşti.

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun mu yoksa Binali Yıldırım'ın mı kazandığı henüz resmi olarak ilan edilmese de İmamoğlu'nun başkanlığa yakın olduğu gözüküyor. Ankara'da ise İmamoğlu gibi Millet İttifakı adayı olan Mansur Yavaş büyükşehir belediye başkanlığını kazanan isim oldu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ile 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdik. (Evrensel WebTV)

İstanbul | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları