Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü

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Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Nisan 2019 Pazartesi

Yerel seçim sonuçları, Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın balkon konuşması, kayyumların gidişi, CHP'nin yükselişi ve çok daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta.