Erdoğan’a 'Büyüksün reisim' diyen eski CHP'li AKP adayı kazanamadı

Muğla Milas’ta CHP’den ayrılarak AKP’ye geçen ve belediye başkan adayı olan Barış Saylak seçimi kaybetti. CHP Adayı Muhammet Tokat’ın 46 bin 195 oy ve yüzde 51.37 oy oranı ile birinci olduğu ilçede Saylak 40 bin 381 oy ve yüzde 44.90 oranla ikinci sırada yer aldı.

Saylak seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi sırasında çekilen görüntüleri ile gündem olmuştu.

Telefon görüşmesinde Erdoğan’dan Milas kampanyasına destek isteyen ve bakanların ilçeye gelmesini talep eden Saylak, çok heyecanlandığını belirtmiş ve grup toplantısında Erdoğan’ın elini öpeceğini söylemişti.

Tayyip Erdoğan’ın “Sen şimdi annenin babanın elini öpeceksin, seçimi kazandıktan sonra eyvallah” yanıtını verdiği Saylak, Erdoğan’a “Büyüksün reisim büyük” demiş ve “Allah’tan büyük yok” yanıtını almıştı. (HABER MERKEZİ)