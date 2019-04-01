01 Nisan 2019 03:51

AA: Ankara ve İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

Anadolu Ajansı, İstanbul ve Ankara'da geçersiz oyların yeniden sayılacağını duyurdu.

AA: Ankara ve İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılacak

Fotoğraf: DHA

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    Seçim gecesi 23:20'den bu yana veri akışı sağlayamayan Anadolu Ajansı,  "İstanbul ve Ankara'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor" dedi.

    AA muhabirinin açılan sandıklardan alınan sonuçlar doğrultusunda derlediği bilgilere göre, toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 43 milyon 651 bin 815'i oy kullandı.

    SEÇİME KATILMA ORANI YÜZDE 83.99

    Seçime katılma oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 395 bin 233'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,2 oldu.

    Oyların yüzde 98,8'inin sayıldığı İstanbul'da toplam kayıtlı 10 milyon 570 bin 939 seçmenden 8 milyon 731 bin 330'u oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 83,53 olarak gerçekleştiği İstanbul'da, 290 bin 394 oy geçersiz sayıldı.

    AA'nın verilerine göre İstanbul'da AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na 4 milyon 107 bin 313 oy çıktı. Bu hesaba göre Yıldırım, oyların yüzde 48,71'ini, İmamoğlu ise yüzde 48,65'ini aldı.

    Ankara'da toplam kayıtlı 3 milyon 925 bin 129 seçmenden 3 milyon 89 bin 645'i oy kullandı. Seçimde 3 milyon 10 bin 172 kişi oy kullanırken 79 bin 473 oy geçersiz sayıldı. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin 819, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

    Adaylar arasındaki oy farkının az olduğu seçim bölgelerinde, oranı yüksek olan geçersiz oyların partilerin itirazlarıyla yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)

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