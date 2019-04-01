EMEP: Seçim sonucunu işçilerin krize tepkisi tayin etti

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan seçim sonuçlarının “İşçi ve emekçilerden 31 Mart yerel seçimlerinde tek adam ittifakına büyük tepki” anlamına geldiğini belirterek, işçilerin ekonomik krize tepkisinin de sonucu tayin ettiğine işaret etti.

Açıklamada, “tek adam tek parti ittifakı”nın anti demokratik seçim sistemi, baskılar ve sandık-seçim hilelerine ve başta İstanbul olmak üzere birçok kentteki şaibeli sonuçlara rağmen, 31 Mart yerel seçimlerinde önemli bir kayıp yaşadığını söyledi. “Bu kaybın temelinde işçi ve emekçilerin krizin yarattığı yıkıma karşı duydukları tepki vardır.

Ayrıca, ‘tek adam yönetimi’nin tehditleri ve bölgedeki kayyım atamaları da bu tepkiyle birleşmiştir” diyen Gürkan, seçim öncesinde işçi ve emekçiler içerisindeki artan hoşnutsuzluğu ve hükümete ders verme eğilimini gören Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın, din ve bayrak istismarı temelinde sürdürdüğü beka propagandasının da istediği sonucu vermediğine işaret etti.

İTTİFAK HER YERDE GERİLEDİ

Gürkan şöyle devam etti: “Başta sanayi kentleri olmak üzere, hemen hemen her kentte tek adam ittifakının oyları gerilemiştir.

Elbette bu seçim sonuçları memleketin artan sorunlarını çözmeyecek, Erdoğan ve hükümeti de sömürülen ve ezilen halk kitlelerinin beklenti ve taleplerini karşılayacak bir politik hatta girmeyecektir.

Aksine, başta ekonomik kriz olmak üzere, iç ve dış politikadaki tıkanıklığın faturasını işçilerin ve emekçilerin sırtına yıkmak üzere tekelci sermayeye ve burjuvaziye hizmet etmeye devam edecektir.

İşçi ve emekçi halk kitleleri bu gerçeği bir an bile unutmamalıdır.

Erdoğan ve hükümetinin seçim yenilgisinden ders çıkarması gibi bir hayale asla kapılmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı kutlayacağız. İş, ekmek ve özgürlük taleplerimize sahip çıkmalı, birleşmeli, örgütlenmeli ve haklarımızı kazanmak için özgüvenle hareket etmeliyiz.

Başta krizin faturasına karşı acil taleplerimiz olmak üzere, demokratik haklar ve özgürlükler için mücadeleyi yükseltmeliyiz.” (HABER MERKEZİ)

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