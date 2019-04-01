Bölgede seçim | HDP 3’ü büyükşehir 8 ili kazandı

HDP 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kazandığı büyükşehir, il, ilçe ve belde sayısı belli oldu. HDP, Diyarbakır, Van ve Mardin olmak üzere üç büyükşehir belediyesi, Batman, Siirt, Kars, Iğdır ve Hakkari olmak üzere 4 il ile 40 ilçe ve 12 belde belediyesi kazandı.

HDP Genel Merkezi’ne gelen bilgilere göre Muş ve Iğdır’da HDP’nin oylarına müdahale edildi. Yapılan itirazlar sonucu Iğdır'da HDP'nin kazandığı duyuruldu.

SAKIK: MUŞ’TA HALA SONUÇ YOK

Sandıkların yüzde 94’ünün sayıldığı Muş’ta, AKP’nin 15 bin 071 oyla yüzde 33.23, HDP’nin ise 14 bin 427 oyla yüzde 31.81 oranında. HDP’nin Muş Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Sakık, kentte devam eden oy sayma işlemlerinde yaşanan usulsüzlüklere dair Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Sakık “Muş’ta çok garip şeyler oluyor. Milyonlarca seçmeni olan illerin sayımları bitmesine rağmen Muş’ta hala bir sonuç yok. Çok büyük oranda iptal edilen oy var. Sonuç hala kesinleşmedi. Bekliyoruz. Seçim kurulunda tüm arkadaşlarımızla beraber nöbetteyiz. 2500 iptal edilmiş oy var ve henüz hiç bir zafer yok çünkü gasp var. Halkımız bilsinki tüm ablukaya karşı biz tüm usulsüzlükleri ortaya çıkaracağız ve kazanacağız.” dedi.

SAKIK AĞRI’DA DA İTİRAZ SONUCUNDA KAZANMIŞTI

Sakık, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde aday olduğu Ağrı’da da itiraz üzerine yenilenen seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. BDP adayı olan Sakık, AKP adayı Hasan Arslan’la yarıştığı seçimi 10 oyla kazanmıştı. AKP sonuçlara itiraz edince oy pusulaları yeniden sayıldı ve seçimin 1 Haziran 2014’te yenilenmesine karar verildi. Bu tarihte yapılan seçimi Sakık 23 bin 460 oy Arslan ise 20 bin 609 oy kazandı.

IĞDIR’DA HDP KAZANDI

Iğdır'da AA verilerine göre önce seçimi MHP'nin kazandığı belirtildi. Ancak gece saatlerinde HDP'nin yüzde 50.12, MHP'nin yüzde yüzde 46.65 oy aldığı duyuruldu.

HDP'NİN KAZANDIĞI KENTLER

KARS

MHP’li Kars Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ayhan Bilgen kazandı. Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı Kars’ta HDP yüzde 29,53 ile birinci parti oldu. MHP’nin adayı Çetin Nazik (Cumhur İttifakı) ise yüzde 26,79 ile ikinci parti oldu. MHP ve AKP’nin oy kaybettiği Kars’ta, MHP 2014 yerel seçimlerinde 28,4, AKP 2018 genel seçimlerinde 36,90 oy almıştı.

DİYARBAKIR

Kayyım atanan Diyarbakır’da sandıkların yüzde 85’i açıldı. HDP yüzde 63.27 ile birinci sırada, AKP 30,73 ile ikinci sırada yer aldı.

Kayyım atanan belediyelerden Sur, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Bağlar, Hazro, Kulp, Lice Silvan, Kocaköy, Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinde HDP kazandı.

Hani ve Eğil belediyelerinde ise HDP önde görünüyor.

MARDİN

Kayyım atanan Mardin’de sandıkların yüzde 93’ü açıldı. HDP’nin adayı Ahmet Türk yüzde 54,99 ile birinci oldu. AKP yüzde 38,82 ile ikinci sırada yer aldı.

BATMAN

Resmi olmayan sonuçlara göre kayyım atanan Batman Belediyesi'ni yüzde 65.54 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) kazandı.

SİİRT

Siirt’e resmi olmayan sonuçlara göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yüzde 48,76 oy oranıyla Siirt Belediyesi’ni kazandı. 2016 yılında kayyım atanan Siirt Belediyesi’ni HDP’nin adayları Berivan Helen Işık ve Resul Kaçar seçildi.

VAN

Kayyım atanan Van’da sandıkların yüzde 82’si açıldı. HDP yüzde 51,91 oy oranı ile birinci sırada, AKP yüzde 41,31 ile ikinci sırada yer aldı.

HAKKARİ

Kayyım atanan Hakkari’de resmi olmayan sonuçlara göre HDP yüzde 59,75 oy oranı ile birinci sırada AKP yüzde 33,09 ile ikinci sırada yer aldı.

EL DEĞİŞTİREN BELEDİYELER

ARDAHAN

Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı Ardahan'da belediye AKP’den CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Faruk Demir yüzde 48,46 ile birinci oldu. AKP adayı Yunus Baydar (Cumhur İttifakı) ise yüzde 40,58 ile ikinci sırada yer aldı. Ardahan’da HDP’nin oyları belirleyici oldu. 2018 genel seçimlerinde yüzde 23,57 oya sahip olan HDP kentte aday çıkarmamıştı.

KARS

MHP’li Kars Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ayhan Bilgen kazandı. Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı Kars’ta HDP yüzde 29,53 ile birinci parti oldu. MHP’nin adayı Çetin Nazik (Cumhur İttifakı) ise yüzde 26,79 ile ikinci oldu. MHP ve AKP’nin oy kaybettiği Kars’ta, MHP 2014 yerel seçimlerinde 28,4, AKP 2018 genel seçimlerinde 36,90 oy almıştı.

AĞRI

Ağrı’da kayyım atanan Ağrı Belediyesi HDP’den AKP’ye geçti. AKP’nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan yüzde 55,88 oy alırken, HDP’nin adayı Abdurrahman Doğar 37,18 oy alarak ikinci oldu. Ağrı Belediyesine ve üç ilçe belediyesine kayyım atanmıştı. HDP, Diyadin ve Doğubayazıt Belediyesinde kazanırken, Tutak Belediyesi’nde BBP birinci parti oldu.

ŞIRNAK

Kayyım atanan Şırnak belediyesi HDP’den AKP’ye geçti. AKP’nin adayı Mehmet Yarka (Cumhur İttifakı) yüzde 61,88 oyla birinci sırada, HDP’nin adayı Hişar Osal yüzde 35.04 ile ikinci sırada yer aldı. Kayyım atanan ilçe belediyelerinden Cizre, Silopi ve İdil’de HDP birinci parti oldu.

DERSİM

Dersim’de belediye HDP’den TKP’ye geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, kent merkezinde TKP'nin Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu sandıklardan önde çıktı. Hozat, Pülümür, Nazimiye, Pertek ve Ovacık ilçelerindeki yarışta CHP, Pertek ve Mazgirt ilçelerinde ise AKP adayları kazandı.

HDP ise, 2016’da kayyım atanan Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediyesi’ni geri aldı.

BİTLİS

Kayyım atanan Bitlis Belediyesi HDP’den AKP’ye geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Nesrullah Tanğlay (Cumhur İttifakı) yüzde 44 ile birinci oldu. HDP’nin adayı Faruk İşler ve Zekiye İlbasan yüzde 33,30 ile ikinci sırada yer aldı.

ERZİNCAN

2014 yerel seçimlerinde 54,7 oy oranı ile AKP’nin kazandığı Erzincan’da MHP adayı Bekir Aksun, yüzde 42,24 ile belediyeyi AKP’den aldı. AKP’nin oy oranı yüzde 32,95 oldu.

AKP BÖLGEDE 8 KENTTE BİRİNCİ OLDU

2014 yerel seçimlerinde AKP’nin kazandığı belediyelerden Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kilis, Antep, Erzurum, Urfa’da resmi olmayan sonuçlara göre yine AKP birinci parti oldu. (HABER MERKEZİ)