Erdoğan'dan İstanbul itirafı mı: Halkımız Büyükşehir'i vermese de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da balkon konuşmasını yaptı. Erdoğan balkon konuşmasında Ankara ve İstanbul için şu ifadeyi kullandı: Şu anda Ankara’da bakıyorsunuz ilçelerin çoğu AK Parti’de, Cumhur İttifakı’nda. Şu anda İstanbul’da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti’ye vermiş.

Erdoğan'ın bu sözleri Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da büyükşehir yarışının kaybedildiğinin itirafı olarak yorumlandı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 01:53'teki tweet'inde "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine..." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 31, 2019

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz"

“Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığından beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. AKP olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana girdiğimiz bütün seçimlerden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımız sunuyorum. Milletimiz 15. defa bizi sandıkta birinci yaptı. “

ERDOĞAN: 16 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ALDIK

“AKP olarak tek başımıza ya da Cumhur İttifakı’yla seçime girdiğimiz yerde, 16 Büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yüzde 56’asının AK Parti tarafından yönetileceğini gösteriyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır."

“Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin yollarını arıyoruz.”

İSTANBUL İTİRAFI: HALKIMIZ BÜYÜKŞEHİR'İ VERMESE DE İLÇELERİ AK PARTİ'YE VERDİ

"Şu anda Ankara’da bakıyorsunuz ilçelerin çoğu AK Parti’de, Cumhur İttifakı’nda. Şu anda İstanbul’da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı’nda veya başa baş. Bu ne demektir? Yine halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri yine AK Parti’ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız, iyi çalışacağız. Milletimizle arasındaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan, bunun hesabını sormak da dahil gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"BAKALIM NASIL YÖNETECEKLER, GÖRECEĞİZ"

“İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonucu nereye çıkar, faşizme çıkar.”

"4 buçuk yıl seçim yok, çalışmaya odaklanacağız."

"Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz."

(HABER MERKEZİ)