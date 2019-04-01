Temelli: Umut, barış, demokrasi kazanmıştır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçlarına ilişkin HDP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonuçları tam netleşmediğini ama ortaya çıkan tablonun umudun ve demokrasinin kazandığını gösterdiğini vurgulayan Temelli; “Bu tabloda emeği olan herkesi kutlamak gerekiyor. Gerçekten zor bir süreçte Türkiye halkları, kadınları, gençleri, umudu, demokrasiyi büyütmüştür. Türkiye’nin değişim beklentilerine en iyi yanıtı sandıklarda vermiştir. İlk teşekkürü Leyla Güven ve direnen yoldaşlarımıza gönderiyoruz Bu kampanya dönemi boyunca sıklıkla dile getirdiğimiz hukuk ve adalet sorunu ve bu hukuksuzluk ve adaletsizliğin ortadan kalkması için bedenleriyle mücadele eden başta Leyla Güven ve direnişteki tüm arkadaşlarımıza ilk teşekkürü göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye gerçekten büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk girdabında. Bu seçimler bu girdaptan çıkmanın vesilesi olsun. Umut kazanmıştır dedik. Demokrasi, barış kazanmıştır” dedi.

'BELEDİYE KAZANMAK İÇİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN BARIŞI İÇİN KAMPANYA YÜRÜTTÜK'

Seçim kampanyasını HDP’nin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği kazanması için yürütmediklerini ifade eden Temelli şunları söyledi; “Türkiye'nin sorunlarını çözmek için, Türkiye’nin demokrasi sorununu çözmek için, Türkiye’nin hasretini duyduğu barışı var etmek için yürüdük. Türkiye halklarıyla birlikte yürüdük. Bugün bu kampanyayı yürütürken dört insanımızı cezaevinde yitirdik. Tam da seçim günü Malatya’da iki insanımızı daha yitirdik. Keşke hiçbir canımızı yitirmeseydik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Zor bir kampanya olduğunu söyledik. Belki de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir ambargo altında yürüttük. Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. “

AKP - MHP BLOĞUNA KARŞI BÜYÜK BİR BAŞARI KAZANDIK

Seçim sürecinde engellemelerle karşılaştıklarını vurgulayan Temelli; “Hiçbir televizyonda yer alamadık. Hatta seçim afişlerimizin bile yırtılıp atıldığı, seçim propagandası yapmak için zeminlerin yasaklandığı, mitinglerimizin ablukaya alındığı, GBT rekorlarının kırıldığı, karşı gücün polis gücü ve valilikle bir kampanya yürütüldüğüne tanık olduk. Böyle bir seçim ortamında ortaya çıkan sonuçlar büyük bir başarıdır. Hep birlikte Türkiye’yi kayyım utancından kurtardık. Kayyımcı zihniyete karşı AKP, MHP bloğuna karşı büyük bir başarı kazandık” dedi.

‘TÜRKİYE EMEKÇİLERİ ‘BU DERS SEÇİMİDİR’ DEMİŞTİR’

Herkesin bu sonuçlardan çıkaracağı dersler olduğunu, başta da iktidarın ders çıkarması gerektiğinin altını çizen Temelli şu ifadeleri kullandı; “Bu ders verme seçimi değil diyenlere, Türkiye emekçileri "Bu ders seçimidir" demiştir. Türkiye büyük bir kriz sarmalındadır. Bundan çıkmak için herkes üzerine düşeni yerine getirmelidir. Bugün televizyonlarda, illerin hangi partiler tarafından kazanıldığı gösterilmektedir. Bu fotoğraf Türkiye’deki çoğulcu siyasetin tablosunu bize sunmaktadır. Dolayısıyla bugünden yarına siyaset çoğulcu bir anlayışla yapılmak zorundadır. Türkiye halklarının bir arada yaşama iradesini bugüne kadar savunageldik. Bugün ortaya çıkan tablo bunu ortaya çıkarmıştır. Stratejimizin en önemli ayağı olan, batıda AKP-MHP iktidarını geriletme hamlemiz birlikte yaşama politikamızın sonucudur.”

ŞIRNAK SONUCUNUN HALK NEZDİNDE MEŞRUİYETİ YOK

“Şırnak seçim sonuçlarının halk nezdinde meşruiyeti yoktur diyen Temelli” şöyle devam etti; “Bu kabul edilemez. Bunu kampanya döneminde ısrarla dile getirdik. Yerleşik olmayanların yerel yönetimlerde oy kullanması, askerlerin böyle bir süreçte kullanılması ve sonuçları etkilemesi kabul edilemez. Bu yerler göreceksiniz, tıpkı geçmişte olduğu gibi yerellerde bir yönetim krizi ile karşı karşıya gelecektir.”

‘KAMPANYA DÖNEMİNDEKİ STRATEJİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DEVAM EDECEK’

Yerel demokrasinin önünün açılmasının her şeyden önce yerelin iradesinin iktidara taşınması ile mümkün olduğunu söyleyen Temelli; “Ama bundan öte bugün özellikle Türkiye demokrasisinde ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirme zamanıdır. Türkiye’nin çok ciddi sorunları vardır. Bu sorunları çözümü açısından HDP olarak kampanya döneminde nasıl bir strateji ortaya koyduysak, önümüzdeki dönemde çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI KENDİ SINIRLARINA ÇEKİLMELİDİR’

“Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı sınırlarına çekilmelidir” diyen Temelli şu ifadeleri kullandı; “Türkiye’de cumhurbaşkanı hükümet sisteminin sorunları vardır. Demokrasi adımlarının önceliği vardır, evet. Ama öncelikle cumhurbaşkanı kendi sınırlarına çekilmelidir. Türkiye bugün gerilimden, şiddetten, baskıdan savaş politikalarından bıkmış, tükenmiştir. Ekonomisi büyük bir çöküntü yaşamaktadır. Toplum ciddi bir ayrışma içindedir. Kuvvetler ayrılığının hassasiyetle yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.” (HABER MERKEZİ)