İstanbul’da Yıldırım'ın şüpheli zafer ilanı sonrası AA'da sayım durdu!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin en önemli kenti İstanbul’da oy sayımında kritik anlar yaşanıyor.

AA verilerine göre sandıkların yüzde 98’i açılmışken ve aradaki oy farkı sadece 0.06(4443 oy) iken AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ekranlara çıkarak “Seçimi kazandık” dedi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU'DAN TEPKİ

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise Yıldırım’ın manipülasyon yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgüte 48 saat uyumama ve sandıkları terk etmeme talimatı verirken Binali Yıldırım'ın açıklaması için "Bizi üzen şu: Başbakanlık yapmış Meclis Başkanlığı yapmış birisinin kazandık diye yangından mal kaçırırcasına açıklamasına yapmasını doğrusu yakıştıramadık" dedi.

Yıldırım’ın açıklaması sonrası CHP’nin oyların yüzde 73.22’sini topladığı Beşiktaş’ta oy sayımı yüzde 75’te durdu.

AA, YILDIRIM'LA EŞ ZAMANLI DURDU!

AA 23.20'den bu yana İstanbul oranlarını güncellemiyor. (HABER MERKEZİ)

İstanbul seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları