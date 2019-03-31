Batman'da belediye binasına yürüyen kitleye polis engeli

Batman'da HDP’nin seçimi kazanmasıyla birlikte parti binası önünde toplanan binlerce kişi, HDP il binası önünde bir araya gelerek "Batman ya me ye" diye haykırdı. Belediye binasına yürüyen kitleye polis müdahale etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Batman Belediyesini yüzde 65.54 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) kazandı. Belediyenin seçilmiş yeni eş başkanları, Songül Korkmaz ile Mehmet Demir oldu. Sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte Batmanlılar HDP il binası önünde toplanmaya başladı. Polis ablukasına rağmen yurttaşlar alanı terk etmezken, kitle "Direne direne kazanacağız" sloganları ile polis ablukasını protesto etti. Kent turu atan yurttaşlar, araçlarını HDP bayrakları ile süslerken gençlerin insan kuleleri yapması renkli görüntüler ortaya çıkardı.

BELEDİYEYE YÜRÜYEN KİTLEYE POLİS SALDIRISI

Yapılan kutlamalar sırasında halka hitap eden Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir, "Kayyumu Ankara'ya göndermeye gideceğiz" dedi. Demir'in konuşmasının ardından kitle Batman Belediyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis kitleye gaz bombası ve plastik mermi ile saldırdı. Bu sırada vücutlarına gaz bombası kapsülü ve plastik mermi isabet eden çok sayıda kişi yaralandı. Birçok kişi de atılan gaz bombası nedeniyle fenalık geçirdi.

Polis çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile Batman HDP İl Örgütünü ablukaya aldı. (MA)