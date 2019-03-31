31 Mart 2019 21:31
Son Güncellenme Tarihi: 31 Mart 2019 23:33

Seçimde 6'sı kavgada, 5'i kalp krizinden 11 kişi öldü, 102 yaralı var

Yerel Seçimlerde kavga ve kalp krizi gibi sağlık nedenleriyle meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 11'e ulaşırken 102 kişi de yaralandı.

GÜNCELLENDİ
Seçimde 6'sı kavgada, 5'i kalp krizinden 11 kişi öldü, 102 yaralı var

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    31 Mart Seçimleri'nde bazı illerde, sandık başlarında veya okul bahçelerinde bıçak ve tabancaların da kullanıldığı kavgalarda toplam 6 kişi öldü. Sandık başlarında ve okul bahçelerinde kalp krizi geçiren 5 kişi de yaşamını yitirdi. Kavgaların yanı sıra meydana gelen kazalarla birlikte seçim günü toplam 102 kişi de yaralandı.

    Türkiye, aylar süren seçim çalışmalarının ardından bu sabah yerel yöneticilerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Yurt genelinde seçim, genel olarak olaysız geçerken, bazı illerde sandık başlarında ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı.

    MALATYA'DA SİLAHLI SALDIRI 2 SP'Lİ ÖLDÜ, 1 YARALI

    İlk üzücü haber sabah saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinden geldi. Oy verme işlemi sırasında meydana gelen silahlı saldırıda, Saadet Parti'li 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

    SANDIK BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN 3'Ü KADIN 5 KİŞİ ÖLDÜ

    Seçim heyecanı yurt genelinde sürerken, sağlık sorunları olan 5 kişi de kalp krizi geçirip öldü. Gaziantep, Kayseri, Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Konya'da sandık başında oy kullanan 3'ü kadın 5 kişi, kalp krizi geçirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdikleri belirlendi. Hastaneye kaldırılan 5 kişi de kurtarılamadı.

    MUHTARLIK KAVGASI: 6 ÖLÜ, 59 YARALI

    Oy kullanma sırasında meydana gelen kavgaların büyük çoğunluğunun ise muhtarlık seçimlerinden kaynaklanması dikkati çekti. 8 ilde sandık başında meydana gelen 11 olayda ise muhtar adaylarının yakınları arasında kavga çıktı. Muhtar adaylarının yakınları arasındaki en şiddetli kavga ise Gaziantep'te meydana geldi. Şehitkamil ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde sandıkların kapanması sırasında muhtar adayı 2 kişinin taraftarları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede okul bahçesinde silahlı çatışmaya dönüşen olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yozgat'ta da muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

    Yurt genelinde sadece muhtar adaylarının yakınlarının karıştığı kavgalarda bazıları bıçakla olmak üzere toplamda 59 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Seçime katılan partilerin mensupları arasında çıkan kavgalarda 37 kişi yaralanırken, oy kullanmaya gidilirken meydana gelen kazalarda ise 11 kişi yaralandı.

    HASIM İKİ AİLE OKULDA KAVGA ETTİ: 6 GÖZALTI

    Bu arada Ankara'da oy kullanmak için gittikleri okulda karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Oy kullanmak için gelen vatandaşların buyuk tedirginlik yaşadığı kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Olayla ilgili kavgaya karıştıkları belirlenen her iki aileden toplam 6 kişi gözaltına alındı.

    Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yaşanan olayların bilançosu şöyle:

    • Malatya (Pötürge) :  2 ölü, 1 yaralı (Sandık başında saldırı)
    • Aydın : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)
    • Aksaray : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Diyarbakır: seçim kavgası 3 yaralı
    • Diyarbakır (Kocaköy) : 2'si ağır 14 yaralı
    • Diyarbakır (Çüngüş) :  9 yaralı
    • Mardin : 3 yaralı
    • Mardin (Midyat) : 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Mardin (Nusaybin) : 4 yaralı (2 ayrı mahallede kavga)
    • Mardin (Nusaybin) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)
    • Konya : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)
    • Erzurum : 4 yaralı (AKP'li aday kaza geçirdi)
    • Şanlıurfa : 24 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Gaziantep : 3 ölü, 2 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Gaziantep: 2 yaralı (İki kuzenin bıçaklı kavgası)
    • Gaziantep (İrsaliye) : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)
    • Samsun (Çarşamba) : 1 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Samsun : 7 yaralı (Kaza)
    • Denizli : (AK AKP’li gençlere silahlı saldırı) 
    • Ankara : (Okul bahçesinde kavga)
    • Karaman : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Karaman : 3 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Kayseri : 1 ölü (Sandık başında kalp krizi)
    • İstanbul (Kadıköy) : 1 yaralı (Bıçaklı kavga)
    • Trabzon (Tonya): 2 yaralı (Seçim kavgası)
    • Tokat : 5 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Zonguldak: 8 yaralı (Muhtarlık kavgası)
    • Yozgat : 1 ölü (Muhtarlık kavgası) (İstanbul/DHA)
    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri | Dakika dakika haberler, son gelişmeler…
    ÖNCEKİ HABER

    İHD, yerel seçimle ilgili geçici gözlem raporunu açıkladı
    SONRAKİ HABER

    Akdeniz’e CHP damgası: İttifaklar kazandırdı
    YAZARLAR
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Çöken ahlakın yerine örülen etik duvarın mimarlarına saygı, sevgi ve hürmetle...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Ciğer acısı...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Karabasana dönmeden ay

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Yalan Satıcısı ve sinemasal hayatlar

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Kolorektal kanser ve mısır şurubu: Bir tadlandırıcının acı etkileri

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    İstilacılar kimler?

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Yerelde ne eksik çocuklar bilir!

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Çaya çorbaya limon’ meselesi

     Yaşar ATAN
    Yaşar ATAN

    Artık rüzgarlar esmez olmuştu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor
    Erdoğan balkon konuşmasını yapıyor

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'da balkon konuşmasını yapmak üzere kürsüde...

    Adam kazanmadı!
    Adam kazanmadı!

    Nuray Sancar, 31 Mart yerel seçimlerini yazdı: Bu seçimin sonucunu asıl olarak 2016 referandumundaki ‘Hayır’ kesiminin matematiği belirlemiş sayılır.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    Ankara seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Ankara 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    Evet bu bir aşk hikayesi, ama fazla dramatik
    Evet bu bir aşk hikayesi, ama fazla dramatik

    Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    İstanbul seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İstanbul 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    Temelli: Umut, barış, demokrasi kazanmıştır
    Temelli: Umut, barış, demokrasi kazanmıştır

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim sonuçlarından çıkan tablonun, umudun ve demokrasinin kazandığını gösterdiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    İzmir seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    İzmir 31 Mart 2019 yerel seçim sonucu ve partilerin oy oranları, eski seçimlerin sonuçları...

    İstanbul’da Yıldırım'ın şüpheli zafer ilanı sonrası AA'da sayım durdu!
    İstanbul’da Yıldırım'ın şüpheli zafer ilanı sonrası AA'da sayım durdu!

    Yerel seçimlerin en kritik kenti İstanbul'da Binali Yıldırım, oy farkının çok az olduğu bir anda "Seçimi kazandık" diye açıklama yaptı.

    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    31 Mart yerel seçimlerinde renkli görüntüler
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye
    Evrensel’e iki ödül: Çocuk sömürüsü ve istismar son bulsun diye
    ‘Daha kötüsü olamaz’ dediğimiz her şeyin ‘daha kötüsü’ oluyor
    ‘Daha kötüsü olamaz’ dediğimiz her şeyin ‘daha kötüsü’ oluyor
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Fransız Yönetmen Agnes Varda 90 yaşında hayatını kaybetti
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Doğal afetler yaklaşık 62 milyon kişiyi etkiledi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    Evrensel ile Ekmek ve Gül'e “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü” verildi
    GÜNCELLENDİ
    Seçimde 6'sı kavgada, 5'i kalp krizinden 11 kişi öldü, 102 yaralı var
    Seçimde 6'sı kavgada, 5'i kalp krizinden 11 kişi öldü, 102 yaralı var

    Yerel Seçimlerde kavga ve kalp krizi gibi sağlık nedenleriyle meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 11'e ulaşırken 102 kişi de yaralandı.

    Akdeniz’e CHP damgası: İttifaklar kazandırdı
    Akdeniz’e CHP damgası: İttifaklar kazandırdı

    2019 yerel seçimlerinde Akdeniz bölgesinin Adana, Antalya, Mersin, Hatay ve Burdur kentlerinde CHP kazandı.

    Gazeteci Hakkı Özdal: Beka söylemi karşılık bulmadı
    Gazeteci Hakkı Özdal: Beka söylemi karşılık bulmadı

    Gazeteci Hakkı Özdal ile 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdik.

    HDP: Sonuçlar kayyım politikasının reddedildiğini gösteriyor
    HDP: Sonuçlar kayyım politikasının reddedildiğini gösteriyor

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, bölge illerindeki sonucun kayyım politikasının reddedildiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

    MHP, AKP’ye karşı aday çıkardığı 9 kentte önde
    MHP, AKP’ye karşı aday çıkardığı 9 kentte önde

    Cumhur İttifakı'nın ortakları MHP ile AKP'nin seçimde karşılıklı aday çıkardığı kentlerde MHP'nin yükselişi dikkat çekiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 3 ölü, 79 yaralı, 11 gözaltı
    Yerel seçimde muhtarlık kavgaları: 3 ölü, 79 yaralı, 11 gözaltı

    Diyarbakır, İstanbul, Adana, Ankara, Urfa, Samsun, Antep, Karaman ve Mardin'de muhtar adayları arasındaki kavgalarda 3 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

    İHD, yerel seçimle ilgili geçici gözlem raporunu açıkladı
    İHD, yerel seçimle ilgili geçici gözlem raporunu açıkladı

    İHD Genel Merkezi yayımladığı 31 Mart yerel seçimler geçici gözlem raporunda seçim sırasında yaşanan ihlalleri açıkladı

    EMO: Denetimsizlik devam ediyor
    EMO: Denetimsizlik devam ediyor

    Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Ata Sanayi Sitesi’nde 5 göçmen işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili araştırma yaptı.

    İçişleri Bakanlığı: 310 seçim olayı yaşandı, 4 kişi hayatını kaybetti
    İçişleri Bakanlığı: 310 seçim olayı yaşandı, 4 kişi hayatını kaybetti

    İçişleri Bakanlığı, 2019 yerel seçimleri sürecinde 2 kişinin seçim öncesi, 2 kişinin seçim günü hayatını kaybettiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Malatya Pütürge'de 2 Saadet Partili sandık başında öldürüldü
    Malatya Pütürge'de 2 Saadet Partili sandık başında öldürüldü

    Malatya'nın Pütürge ilçesinde AKP adayının yeğenlerinin silahlı saldırısında Saadet Partisi sandık kurulu üyesi ve müşahidi 2 kişi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli Acıpayam'da 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler
    Denizli Acıpayam'da 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bölgede son 11 günde dört kez 4.0'ın üzerinde deprem oldu.

    GÜNCELLENDİ
    31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları
    31 Mart yerel seçimlerindeki usulsüzlük iddiaları

    31 Mart yerel seçimleri için oy verme işleminin başlamasının ardından Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen seçim ihlali haberleri.

    GÜNCELLENDİ
    Adaylar ve siyasi parti liderleri oylarını kullandı
    Adaylar ve siyasi parti liderleri oylarını kullandı

    Siyasi partilerin liderleri ve adaylar oylarını kullanmak için sandığa gitti.

    HDP’nin Bağlar Adayı Zümrüt ile Gazeteci Azak darbedildi
    HDP’nin Bağlar Adayı Zümrüt ile Gazeteci Azak darbedildi

    HDP'nin Bağlar Belediyesi Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt ve Jinnews Muhabiri Gülistan Azak oy kullanılan okulda bir polis tarafından darbedildi.

    Demirtaş: Oyunuzu mutlaka kullanın, sandıklara sahip çıkın
    Demirtaş: Oyunuzu mutlaka kullanın, sandıklara sahip çıkın

    HDP'nin tutuklu önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, halka sandıklara giderek oy kullanma ve oyuna sahip çıkma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 4 kişi öldü
    İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 4 kişi öldü

    İsrail askerleri Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine gerçek mermilerle saldırdı. Saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 316 kişi yaralandı.