01 Nisan 2019 03:38

Kalle Gerigk, Evrensel'e konuştu: Yaşanabilir konut herkesin hakkı

Almanya’da yüksek kiralara karşı bir sosyal mücadelenin sembol isimlerinden Kalle Gerigk Evrensel gazetesine konuştu.

Kalle Gerigk, Evrensel'e konuştu: Yaşanabilir konut herkesin hakkı

(Fotoğraf: Yücel Özdemir)

    • Paylaş

    Yücel ÖZDEMİR
    Köln

    Almanya’da bir süredir yüksek kiralara karşı bir sosyal mücadele ortaya çıkmış durumda. Kalle Gerigk da bu mücadelenin sembol isimlerinden birisi. Köln Konut Dairesi’nde memur olarak çalıştığı halde oturduğu evi satın alan kişi hemen kiraya zam yapmak istedi. Buna itiraz etti. Direndi. Başta komşuları olmak üzere kent halkı güçlü bir dayanışma gösterdi. Buna rağmen ev sahibi “özel ihtiyaç” diyerek Gerigk’i evden çıkardı. Sonra aynı sokakta başka bir binaya taşındı ve bugün Almanya’da yüksek kiralara karşı yapılan toplantılara katılıyor, yürüyüşler düzenliyor, klipler çekiyor, şarkılar söylüyor. Bu durum elbette çalıştığı dairenin de pek hoşuna gitmiyor. “Ne zamana kadar daha çalışırım bilmiyorum” diyor. 

    SOSYAL KONUTLAR ÖZELLEŞTİRİLDİ

    Almanya çok zengin bir ülke ama yine de konut sorunu yaşanıyor. Sizce yüksek kiralar, konut sorunu nasıl bu hale gelindi? 
    Değişik nedenleri var. Birincisi 30 yıllık süre içinde sürdürülen yanlış politikalar. Eyaletler ve Federal Hükümet, 1980’li yıllarda kendilerine ait konutları sattı, özelleştirdi. Dresden şehri tüm sosyal konutları, Berlin Eyaleti 150 bin konutu sattı. O zamanların kiracılar hareketi şimdiki gibi güçlü olmadığından bunu yapma olanağına sahiptiler. Diğer nedeni ise yatırımcıların gelmesi için bir anlamda kırmızı halı serilmesi. Yönetenler uzun süre pazarın her şeyi düzenleyeceği düşüncesindeydiler. Ama öyle olmadı. Pazar kurallarına göre amaçları para kazanmak, kâr etmektir. Bu nedenle de kiralar tabi ki artacaktır.  
     
    Özel şirketler kamuya ait konutları nasıl satın alıyor?
    Ya araziyi satın alıp ev yapıyorlar ya da evleri satın alıyorlar. Berlin Eyaleti’nde kamuya ait konut ve arazinin tümden satışından sorumlu bir daire oluşturuldu. Belediyeler, eyaletler ve Federal Hükümet araziyi elinde tutmalı, kendi konutlarını inşa etmeli ve kira çılgınlığına dur demeli. 80’li yıllara kadar kamu yararına çalışan kurumlara ait konutlar vardı, bunlar yok edildi. Gelinen aşamada düşük ve orta gelirli insanlar şehirlerden uzaklaştırılıyor. Örneğin Londra’da milyonerler, milyarderler tarafından şehir dışına kovuluyor. Paris’te de durum felaket düzeyinde. Almanya’da da böyle olacağının farkına varıldı ve engellenmeye çalışılıyor. Örneğin Berlin’de konutlar yeniden kamulaştırılıyor. Mülksüzleştirme konusunda güçlü bir hareket var. Böyle bir girişim, 5-10 yıl önce mümkün değilken şimdi herkes bundan söz ediyor. 

    Konuşmalarınızda sık sık konut spekülatörlerinden söz ediyorsunuz. Bu spekülatörler ne kadar konutu ellerinde tutuyor? 
    Almanya’da borsaya girmiş konut tekelleri Vonovia veya Deutsche Wohnen gibi firmaların elinde en az 1 milyon konut var. Bu kadar konutu elinde tutan firmaların piyasadaki gücü kolayca anlaşılabilir. Emlak lobisinin konutlarla ilgili planlanan düzenlemelere karşı olduğu açık. Çünkü bu düzenlemeler kârlarını sınırlandıracak. Kârları yüzde 4 oranında sınırlandırılacak, sosyal konut yapımı için vergi kolaylıkları getirilecek. Bu düzenlemenin olabilecek iyi bir şey de sosyal konut inşasının sonsuza kadar devam edecek olması. Almanya, sosyal konut yapımının belli bir süreyle sınırlandırıldığı tek ülke. Bir firma devletten, eyalet bütçesinden, belediyeden para alıyor, vergi kolaylıklarıyla sosyal konutla inşa ediyor, ama bu sosyal konutlar ancak belli bir süre varlıklarını sürdürebiliyor. Sonra firmalar yüksek kiralarla kiracılara sunuyor. Yeni yapılan sosyal konut sayısı da çok az. 

    Kiralar çok yüksek. Çalışanlar gelirlerinin ne kadarını kiraya ayırmak zorunda? 
    Köln’de 10 yıl önce, şehir merkezinde iyi bir evi metrekaresi 8 avrodan kiralayabiliyordunuz. Şimdilerde aynı yerlerde kiralık evlerin metrekaresi 16 avroya kadar yükseldi. Bu kirayı kim ödeyebilir? Yapacağımız eylemin konusu bu işte. Birincisi kira çılgınlığı, ikincisi de bu kirayı ödeyemeyeceğiniz için evi boşaltmanız ve şehrin kenar semtlerine taşınmak zorunda bırakılmanız. Konutlar bir özel firma tarafından satın alınıyor. Bu firma konutlarda enerji tasarrufunu sağlayacak bir tamirat yapıyor ve masrafının yüzde 8’ini kiranın üzerine ekleme hakkına sahip oluyor. Ve kira birden bire 200 avro, belki daha fazla artıyor. Kiraların yüzde 70-80 arttığı durumlar var. Geçen yıl yasal artış yüzde 12 idi. Şimdi SPD sayesinde yüzde 8’e indirildi.

    Emlak sayesinde kâr etmek, parayı emlaka yatırmak şimdilerde büyük bir ticaret modeli. Parası olana artık altın veya başka bir şey değil de emlak alması tavsiye ediliyor. 

    6 NİSAN’DA BİRÇOK KENTTE EYLEM VAR

    Geçen yıl Almanya’nın değişik şehirlerinde yüksek kiralara karşı güçlü eylemler yapıldı. Bu yıl da 6 Nisan’da Köln ve diğer birçok şehirde eylemler düzenleniyor. Hedef ve talepleriniz neler?
    Geçen yıl yaptığımız eylemler sonrası bu yıl da değişik kiracı inisiyatifleriyle eylemler yapmayı planladık. Köln’de merkezi bir eylem yapılacak. Almanya’nın diğer büyük şehirlerinde de eylemler var. Eylemlerimizi Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi yapmayı düşündüğümüz için 6 Nisan’ı kararlaştırdık. Sonra Berlin ve birçok şehirdeki inisiyatifler de aynı tarihte kira çılgınlığına ve dar gelirlilerin şehir dışına itilmesine karşı eylemler yapma kararı aldı. Sadece Almanya’da değil Barcelona, Amsterdam ve Lizbon’da da eylemler yapılacak. Hatta Kanada’da bile. Çünkü bu sorun dünya çapında var olan bir sorun. 

    Ancak bir gün eylem yapıp sonra başka gündemlere geçilmesini de istemiyoruz. Kitlesel eylemlerle hükümetlere baskı yapmak istiyoruz. Tabandan ne kadar baskı gelirse başarı şansı o kadar fazla olur. Çünkü yaşanabilir konut herkesin hakkı. Ayrıca konut hakkının bir insan hakkı olduğunu unutmamamız gerekiyor.

    6 Nisan’dan sonra neler planlıyorsunuz? 
    Federal düzeyde diğer inisiyatiflerle bağlantı içindeyiz. Kısa süre önce Berlin’deydim. Ülkenin değişik bölgelerinden gelen inisiyatif temsilcileriyle ortak ağ oluşturma buluşması vardı. Güçlerimizi ülke çapında, hatta dünya çapında birleştirip taleplerimiz için hep birlikte sokağa çıkmalıyız. Sendikalar, kiracılar inisiyatifleri sosyal dernek ve birlikleri biraraya getirmek, aynı amaçla sokağa çıkarmak çok zor. Herkesin değişik yaklaşımı var ama ben bunu büyük ailelere benzetiyorum, sürekli görüş farklılıkları vardır ama iş ciddiye binince ortak hareket edilir. Bu Almanya çapında da sağlanmalı ve ortak hareket edilmeli. Toplumsal tartışma sağlanmalı, en geniş kesimler hareketin içine çekilmeli.

    ETİKETLER:
    31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    1 Nisan’da yine baş başa kalacağız haydi 1 Mayıs’a hazırlanalım
    SONRAKİ HABER

    Ekrem İmamoğlu: 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Tanzim çare olmadı, fiyat hesabı tutmadı

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    31 Mart seçiminden kalanlar

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    'Reform dönemi' dedikleri 'karşı reform dönemi'dir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Şimdi ne olacak?

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşini kaybetmek istemiyorsan hastalanınca rapor alma yıllık izin kullan

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hekimlerden açık mektup
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti
    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti

    Halk tarafından istifası istenen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktığını açıkladı.

    Ekrem İmamoğlu: 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz
    Ekrem İmamoğlu: 3 bin oyla kazandığınızı ilk açıklayan sizdiniz

    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Elinde mazbatan var mı? İBB Başkanı yazarak hava atmanın ne anlamı var?" sözlerine yanıt verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz
    Ekrem İmamoğlu: Adalet istiyoruz, mazbatamızı talep ediyoruz

    Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itirazlara dair açıklama yaptı.

    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz
    Binali Yıldırım: Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz

    Ekrem İmamoğlu'nun "Mazbatamı verin" çağrısına dair konuşan Binali Yıldırım "Sanki biz 3-4 gün oyalamak için pozisyon alıyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor
    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor

    Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oylarının yeniden sayımına başlandı ancak AA'nın ve CHP'nin verdiği ilçe bilgileri arasında çelişki bulunuyor.

    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı
    Metin Alataş cinayetinin failleri 9 yıldır bulunmadı

    Cansız bedeni bir portakal bahçesinde ağaca asılı bulunan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Metin Alataş’ın failleri 9 yıldır bulunamadı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor
    İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

    İstanbul'da AKP ve CHP'nin itirazları sonucu 15 ilçede geçersiz oylar; Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin
    Siraç Yüksek'in annesi: Benim oğlum gitti, başka çocuklar gitmesin

    Osmaniye 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Siraç Yüksek, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi

    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Fadik Sevin Atasoy’dan yeni oyun: Bir esin perisinin davası - Muse
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Selahattin Demirtaş ikinci öykü kitabı "Devran"ı çıkarıyor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Kupada yarı final golsüz başladı: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Savaş Dinçel’in 77. yaşı tiyatro ödülleriyle kutlandı
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Mikail Aslan 7 Nisan’da İstanbul’da sahne alacak
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    Yeni e’de gündem: Başakşehir Futbol Kulübü
    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü
    Gebze'de binlerce eğitimci "Şiddete hayır" diyerek yürüdü

    Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında binlerce eğitimci şiddete karşı yürüdü.

    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!
    Çaldağı'da kimyasal madde şüphesi!

    Turgutlu Çaldağı’da bilirkişi keşfinde kesilen ağaçların dibine kimyasal dökülmüş olabileceği belirtildi.

    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı
    Buca'da pek çok tarihi alanın doğal sit kararı kaldırıldı

    Buca'da aralarında De Jongh Köşkü'nün alanı ile Forbes Köşkü'nün olduğu Seyfi Demirsoy Hastanesi ve DEÜ kampüslerinin doğal sit kararları kaldırıldı.

    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?
    NATO 70 yaşında: Kutlanacak ne var?

    Batılı kapitalist devletlerin ABD öncülüğünde, SSCB'ye karşı 4 Nisan 1949’da kurduğu NATO 70. yılında derin bir “varlık krizi”yle karşı karşıya.

    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda
    AKP’ye yakın medya "İstanbul'da sandık darbesi" taarruzunda

    İktidara yakın medya, İstanbul’daki yenilgi sonrası “seçim hileleri” anlatısına sığındı.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın
    Sağlık emekçileri: Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın

    İzmir Bornova’da bir hekimin, hasta yakınları tarafından darbedilmesine tepki gösterek sağlıkçılar, şiddete karşı iş bırakma çağrısı yaptı.

    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam
    EMEP'in desteklediği adaylar: Seçimlerden sonra da mücadeleye devam

    Emek Partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde desteklediği bağımsız adaylar, seçimlerden sonra mücadeleye devam vurgusu yapıyor.

    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele
    HDP’den Dersim açıklaması: Kayyım tahribatına karşı birlikte mücadele

    HDP'den Dersim'deki yerel seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamada "Seçilenlerle birlikte hareket etme ve ortak kültürü inşa etme" vurgusu yapıldı.

    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı
    Özgür Gündem nöbetçi genel yayın yönetmenliği davasında ceza yağdı

    Özgür Gündem ile dayanışmak için eş genel yayın yönetmenliği yapan ve aralarında Yazarımız İhsan Çaralan’ın da olduğu 9 kişiye ceza yağdı.

    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor
    CHP: Merkezefendi Belediyesi’nde belgeler kaçırılıyor

    Denizli’de CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, seçimi kaybeden AKP’li belediye yönetiminin belediyeden belge kaçırdığını iddia etti.

    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız
    Buldan: Muş’taki itirazımız kabul edilmezse AYM ve AİHM’e başvuracağız

    HDP’nin Muş seçimlerine itirazının reddedilmesine tepki gösteren Pervin Buldan, "AKP itirazları kabul edilirken, HDP'nin itirazları edilmiyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?
    Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

    HDP'nin yüzde 70'i aşkın oy oranına sahip olduğu Şırnak'ta AKP, 61,79 ile birinci parti oldu. Peki oy oranlarındaki bu değişim nasıl gerçekleşti?

    GÜNCELLENDİ
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir
    YSK Başkanı Sadi Güven: Sayım yeniden başlamışsa sonuna kadar gidilir

    YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına itiraz sürecine dair açıklamasında "Oylar ilk kez yeniden sayılmıyor" dedi.

    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı
    Yazarımız Yusuf Karataş’ın yurt dışı yasağı yine kaldırılmadı

    Evrensel Yazarı ve EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmazken dava 11 Eylül'e ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71
    Enflasyon yine arttı: Yüzde 19,71

    TÜİK verilerine göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 19,71 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 3 Nisan 2019 Çarşamba

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.