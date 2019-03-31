İHD, yerel seçimle ilgili geçici gözlem raporunu açıkladı

İHD açıklamasında YSK kararına rağmen Türkiye’nin birçok yerinde kampanya materyallerinin toplatılmamış olmadığı belirtilerek; “İzmir Çiğili’de AKP seçim arabasının sandık bölgelerinde gezerek görsel propagandaya devam ettiği görülmüştür. Ardahan’da AKP adayının sandık başında propagandaya devam ettiğine dair şikayetler gelmiştir. Dün yasakların başladığı saatten sonra gece yarısına doğru Ağrı’da 16 SAS 32 plakalı emniyete mensup olduğu iddia edilen araçla propaganda yasağına rağmen yardım kolileri dağıltıldığı görülmüştür” denildi.

BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLERE İZİN VERİLDİ Mİ?

İHD gözlemcilerinin Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte hiçbir partinin müşahit kartını almadan gözlem faaliyetini yürüttüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “İHD Gözlemcileri birçok yerde bizzat kolluk tarafından engellenmiş ve gözlem yapamayacaklarına dair kendilerine talimat geldiğini ifade edilmiştir. Oysa, seçim idaresi YSK’nın kontrolündedir. YSK ve YSK’ya bağlı il ve ilçe seçim kurullarının müdahalesi olmadan kolluğun bağımsız gözlemcilere müdahale etmemesi gerekir. Bugün Diyarbakır, Mersin, Ağrı Patnos, Şanlıurfa Ceylanpınar, Çanakkale vb. illerde açık engelleme yapılmıştır.

Bugün itibariyle Türkiye’de sadece Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden 22 gözlemcinin resmi olarak gözlem yapmasına izin verilmiştir. Bunun dışında, tıpkı bizim gözlemcilerimizin engellenmesi gibi Avrupanın değişik ülkelerinden seçim gözlemi yapmak için gelen milletvekili, belediye meclis üyeleri ve çeşitli STK temsilcileri ile gazetecilerin gözlem yapması engellenmektedir. Örneğin, Şanlıurfa Ceylanpınar’a girişine izin verilmemiştir. 2 gün önce de İngiliz Morning Star Gazetesinin editörü Steve Sweeney seçim gözlemci için Türkiye’ye gelmiş sınır girişinde gözaltına alınmış ve ertesi gün sınır dışı edilmiştir.”

ENGELLİLER ENGELSİZ OY KULLANABİLDİ Mİ?

Yatağa bağımlı engelli bakımından seyyar oy sandığı olmasına rağmen tekerlikli iskemlede bulunan engellilerinin oy kullanmasıyla ilgili fiziki engellerin devam ettiği vurgulanan açıklamada; “Birçok yerde engelliler kucakta taşınarak oy sandığına götürülmüşlerdir” denildi.

SEÇİMİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAKLA GÖREVLİ KOLLUĞUN KENDİSİ BİZZATİHİ GÜVENLİĞİ İHLAL ETTİ

Seçimde İçişleri Bakanlığının açıkladığı gibi Türkiye sathında 310 olayın yaşandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu olayların en vahimi Malatya Pütürge’de açık oy kullanma tartışması üzerine bir aday yakının silahlı saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu olaylardan Diyarbakır, İstanbul, Adana, Şanlırufa, Antep ve Mardin’de muhtar adayları arasında çıkan kavgada 67 kişi yaralanmıştır. İçişleri Bakanlığı bu kadar yoğun güvenlik önlemi aldığını açıklamasına ve sahada çok sayıda kolluk görevlisi bulunmasına bu olayların önlenmemiş olması göstermektedir ki bu kadar çok kolluk görevlisi başka bir amaç için kullanılmıştır. Seçmenin iradesini etkilemek için kullanılmıştır. Dolayısıyla, YSK’nın seçim güvenliği ile ilgili durumu değerlendirmesi gerekmektedir. Özellikle Kürt seçmenin yoğun olduğu yerlerdeki oy kullanılan okul çevresinde aşırı güvenlik önlemi olduğu, uzun namlulu özel hareket polislerinin görevlendirildiği görülmüştür”

YAŞANAN İHLALLER VE OLAYLAR

Mersin,Çay mahallesi Halil Akgün İmam Hatip Lisesi önü. Mersin Akdeniz Çilek Mahallesi 23 Nisan ilköğretim okulu önü.Şırnak ilinde yaygın olarak bu manzara görülmektedir.

Kars ili Digor ilçesi kaymakamı ve beraberindeki özel harekat timleri uzun süre okul içinde dolaşarak seçmenin tercihini etkilemeye çalışmıştır.

Malatya’nın Pötürge ilçesi Bölünmez Mahallesi ilkolunda açık oylamaya itiraz ettiği belirtilen Saadet Partili görevlilerin AKP adayının bir yakının saldırısı sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu kişilerin Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş olduğu öğrenilmiştir.

İstanbul Kadıköy Nihat Işık İlkolulunda muhtar adaylarının yakınlarının arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Mardin Artuklu Dara Mahallesi muhtar adayları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişinin yaralandığı kaydedilmiştir.

Diyarbakır Kayapınar’da muhtar adayları arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzurum ili Karayazı ilçesi Köyceğiz Mahalle muhtar adayları arasındaki kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Kayahan Mahallesindeki korucular seçimlerde HDP tarafından görevlendirilmiş avukatlar Eyüp Aydeniz, Fırat Akdeniz, Suat Öztürk ve Mehmet Emin Ay’ı darp etmiştir.

Van ili Erçiş ilçesi Yeşilova Mahallesi Selvihan’a okuluna polis baskını yapılmış HDP’li sandık görevlileri dışarı çıkarılmış, HDP’li 2 sandık görevlisi gözaltına alınmıştır.

USULE AYKIRI VE MÜKERRER OY KULLANMA

142 Belgesi olmadan yoğun oy kullanıldığına dair şikayetler yapılmıştır.

Şanlıurfa Halfeti Anadolu Lisesi 1094 nolu sandıkta Mersin’den geldiği belirtilen çok sayıda polisin 142 belgesi olmadan oy kullandığı tespit edilmiştir.

Siirt iline çok sayıda Kocaeli ve Yozgat’tan taşınan polis ve askerlerin oy kullandığı gözlemlenmiştir. Bu kişilerin 142 belgesi olup olmadığı bilinmemektedir.

Tunceli Hozat’ta askerlerin 142 belgesi olmadan oy kullanmaya çalıştığı görevlilerin itirazı ve vatandaşların tepkisi üzerine bu girişmden vazgeçildiği gözlemlenmiştir.

Gaziantep Aysel İbrahim Akınal Teknik Lisesinde oy kullanan bir kişinin (İ.H.S.) ABD’deki kızının yerine oy kullandığı tespit edildi.

AÇIK SAYIM İLKESİNE AYKIRI UYGULAMALAR

Batman Şirinevler ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan gözlemciler sayım esnasında dışarı çıkarılmıştır.

Van Memursen Akif İnan İlköğretim okulunda müşahitlerin ve muhtar adaylarının sayım esnasında okul dışına çıkartıldıkları gözlemlendi. İtiraz edenler polis tarafından gözaltına alınmakta tehdit edildi.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINA AYKIRI UYGULAMALAR