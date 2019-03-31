Hükümetten teşvik üstüne teşvik: KOBİ’lere 50 milyon avro

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Yaratıcı Endüstriler” ve “Ar-Ge” başlıklarında yaklaşık 50 milyon avroluk yeni bir proje teklif çağrısına çıktıklarını belirterek, “Bu çağrımızla ülkemiz KOBİ’lerinin, girişimcilerinin ve araştırmacılarının teknolojik birikimini, proje geliştirme uygulama ve iş birliği kapasitelerini artırmayı, ayrıca ticarileşme, markalaşma faaliyetlerini destekleyerek küresel ölçekte başarılı örneklerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’lere yönelik 50 milyon avro büyüklüğünde yeni bir proje teklif çağrısına çıktı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mali iş birliği anlaşması çerçevesinde 2007’den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın yeni çağrısı Bakan Varank tarafından açıklandı.

Varank, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin önemli ayaklarından birinin mali iş birliği olduğuna işaret ederek, “Bakanlığımız sorumluluğunda 2007’den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nın birinci döneminde toplam büyüklüğü 520 milyon avro olan 46 projeyi 33 ilimizde hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu noktadan hareketle Rekabetçi Sektörler Programı’nın ikinci dönemi için 2017 itibarıyla oluşturmaya başladığımız ve toplam büyüklüğü yaklaşık 240 milyon avro olan 34 proje üzerinde çalışmalarımız halen devam etmektedir” diye konuştu.

9 İLDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çağrının içeriği ve öncelikleri hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri ve Antalya’da çevre illeri de içerecek şekilde bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Proje başvurusunda bulunabilecek kurum ve kuruluşlara, başvuru süreci ve proje hazırlığında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. (Ankara/AA)