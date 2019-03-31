EMO: Denetimsizlik devam ediyor

Ankara Ata Sanayi Sitesi’nde 29 Mart’ta çıkan ve 5 göçmen işçinin can verdiği yangına ilişkin araştırma yapan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube Yönetimi, yangın riski içeren elektrik tesisatının çevredeki binalarda da bulunduğunu ancak önlem alınmadığını bildirdi.

EMO Ankara Şubesi, olay yerinde inceleme yapan EMO bilirkişi heyetinin belirlemelerini açıkladı. Buna göre binanın üç katı insani olmayan koşullarda olmasına rağmen göçmenler tarafından kullanılıyordu. Çok sayıda insanın yaşadığı binanın elektriği ise karşıdaki başka bir metruk binadan kaçak olarak çekildi. Elektrik bina içine uzatma kabloları ile iletilirken, kabloların dış koruma kılıflarının çoğu yerde eridiği, bakır iletkenlerin göründüğü tespit edildi. Böylesi elektrik tesisatlarının yangın oluşturma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekilen belirlemede, “Bunun yanında elektriğin karşı binadan alındığı yerin incelemesi yapılırken bu binada da yabancı uyruklu insanların tıpkı yanan binadaki gibi kötü şartlarda halen yaşamakta olduğu görülmüştür. Kesinlikle olmamasını ümit etmekle birlikte bu binada da benzer bir yangın olayının yaşanmaması için önlem almak üzere yetkilileri uyarıyoruz” dendi.

Olay yeri ve çevresindeki binalarda yapılan incelemede 16 Ocak 2019 tarihinde 5 kişinin hayatını kaybettiği Siteler Mobilyacılar Sitesi’ndeki eksiklere benzer tespitlerin yapıldığı belirtilen belirlemede, “Binaların havalandırma bacalarının olmadığı, yangın merdivenin bulunmadığı, elektrik tesisatlarının çok eski ve kötü durumda olduğu, panolarda kaçak akım rölesinin bulunmadığı, kablo bağlantılarının çıplak olduğu, halen eski tip tel sargılı porselen sigortaların kullanıldığı, bu sigortalarda olması gerekenden fazla tel sarılarak akım değerlerinin yükseltildiği gözlemlenmiştir” dendi.

Gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve hâlâ içinde insanların kötü koşullarda yaşamaya devam etmesinin faciaya davetiye çıkardığı ifade edilen belirlemede, sitenin denetimden uzak bir biçimde evsizlerin ve göçmenlerin sığınma yeri haline gelmesine göz yumanların, uluslararası göçmen politikalarının bir parçası olarak sağlanan kaynakları göç ve göçmen sorunları dışında başka siyasi odaklara aktaranların ölümlerin sorumlusu olduğu kaydedildi. (Ankara/EVRENSEL)