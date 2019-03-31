Siverek'te gözaltına alınan CHP Adayı Fatih Bucak serbest bırakıldı
Urfa Siverek'te AKP'li meclis üyesi adayını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'nin Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak serbest bırakıldı.
Fotoğraf: DHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde AKP'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ın, AKP'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştığı ve tartışma sırasında Kaya'yı darbettiği iddia edilmişti.
Yaşananların ardından gözaltına alınan Fatih Bucak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra döndüğü Siverek'te taraftarları tarafından karşılanan Bucak, yaşanan olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Darbedilen Nusret Kaya da hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. (Urfa/DHA)
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