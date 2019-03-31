31 Mart 2019 17:50

Siverek'te CHP Adayı Fatih Bucak gözaltına alındı

Urfa Siverek'te CHP'nin Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AKP'li meclis üyesi adayını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Siverek'te CHP Adayı Fatih Bucak gözaltına alındı

Fotoğraf: DHA

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    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AKP'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AKP'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (Şanlıurfa/DHA)

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