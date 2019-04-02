Gözaltına alınan CHP Adayı Fatih Bucak adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa Siverek'te AKP'li meclis üyesi adayını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Bucak adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: DHA
Şanlıurfa'da, AKP'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
AA'nın haberine göre Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Bucak'ın çok sayıda yakını da adliye önüne geldi.
AKP'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ise dün gözaltına alınmıştı.
SİVEREK SEÇİMLERİNDE NE OLDU?
Resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Şeyhmus Aydın yüzde 45.9 oyla seçimi kazandı. HDP'nin adayı Turan Tüysüz yüzde 26.54'le ikinci olurken CHP'nin adayı Bucak, yüzde 26.41'de kaldı. (HABER MERKEZİ)
Urfa | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları