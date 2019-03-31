Cep telefonunu seçim sandığına düşürdü, sandıkların açılmasını bekledi

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Denizli Acıpayam'da 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bölgede son 11 günde dört kez 4.0'ın üzerinde deprem oldu.