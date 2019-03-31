31 Mart 2019 17:38
Cep telefonunu seçim sandığına düşürdü, sandıkların açılmasını bekledi
Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyünde, oy kullanırken cep telefonunu sandığa düşüren vatandaş telefonunu almak için sandıkların açılmasını bekledi.
(Fotoğraf: DHA)
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sırasında bir kişi cep telefonunu 1024 No'lu sandığa düşürdü. Cep telefonunu geri alamayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00'ı bekledi. Görevliler, oyları saymak için açtıkları sandıktan çıkan telefonu sahibine iade etti. (Kars/DHA)
ETİKETLER: yerel seçimKars
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